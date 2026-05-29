Япония впервые направит своих военнослужащих в командный центр Миссии НАТО по оказанию помощи Украине, который находится в немецком Висбадене. Речь идет о четырех офицерах — двоих от Сухопутных сил самообороны и по одному от Воздушных и Морских сил, пишет The Japan Times.

Офицеры будут координировать поставку оборудования и обучение украинских военных, а также выступать связующим звеном между военными других стран — участниц миссии.

Японские военные не будут задействованы в реальных боевых операциях, уточняет газета.

Минобороны страны заявило, что эта отправка «будет способствовать укреплению обороноспособности Японии за счет извлечения уроков из опыта Украины». Ведомство особенно рассчитывает на анализ «новых методов ведения боевых действий».

Нынешнее решение выводит взаимодействие Японии и НАТО за рамки широкого диалога и знаменует переход к более конкретным формам сотрудничества в сфере безопасности, говорится в статье. Помимо поддержки Украины, это включает координацию по линии оборонной промышленности и сотрудничество в сфере новых технологий.

Япония уже является одним из крупнейших доноров целевого фонда НАТО для Украины в таких областях, как медицинская реабилитация и разминирование территорий, но рассматривает возможность участия в других проукраинских инициативах альянса.

Япония не входит в НАТО, но участвует в других транснациональных структурах вместе с США и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также она состоит в Индо-Тихоокеанской четверке вместе с Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

Глава МИД России Сергей Лавров в своем недавнем выступлении на слушаниях о формировании архитектуры безопасности в Евразии назвал угрозой России попытки создать в АТР «прямой аналог НАТО».

Министр указал, что в рамках тройки США — Южная Корея — Япония резко активизировались военные учения, в которых внедряется ядерный компонент. По его словам, это вносит дополнительные «серьезные раздражители» в ситуацию на Корейском полуострове.

Лавров подчеркнул, что эта и другие структуры с участием Японии и США носят закрытый блоковый характер и нацелены не на широкое партнерство, а на сдерживание других стран.