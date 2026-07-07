В Дамаске 7 июля прогремели взрывы возле отеля, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Сирию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.

Взрывы раздались около гостиницы Four Seasons во время встречи Макрона с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, передает Associated Press (AP).

Как передает Al Arabiya, кортеж Макрона покинул отель за несколько мгновений до взрыва.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон не слышал взрывов. Он находится в безопасности, его визит в Сирию продолжается, добавили в канцелярии.

Журналист Reuters из сопровождающей Макрона пресс-группы тоже не слышал взрыва и не видел никакого волнения во время утренних мероприятий с участием Макрона.

По данным Al Jazeera, в Дамаске сработали как минимум два взрывных устройства. Источник в службах безопасности сообщил телеканалу, что инцидент случился в районе, где находится много мирных жителей, и назвал это «преступным актом».

Корреспондент телеканала сообщил, что взрывы произошли недалеко от Министерства туризма Сирии. Дороги перекрыты, проводится расследование.

По данным источника AFP, взрывные устройства были заложены в мусорный контейнер и автомобиль возле отеля Four Seasons.

На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, виден горящий автомобиль и пятна крови. Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает AP.

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило, что взрывы произошли около Министерства туризма, передает государственное сирийское агентство SANA. Пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских.

SANA также сообщило, что Ахмед аш-Шараа принял Макрона в президентском дворце. Французского лидера сопровождает делегация инвесторов и представителей французских компаний «для укрепления экономического сотрудничества».

Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после свержения ее президента Башара Асада в 2024 году. Позже главы обоих государств отправятся в Анкару на саммит НАТО, где аш-Шараа планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон писал в соцсети X, что своим визитом в Сирию хочет «выразить приверженность Франции сирийскому народу». Он поддержал «суверенную Сирию, единую в своем многообразии и живущую в мире со своими соседями», а также призвал открыть «новую главу стабильности и мира».