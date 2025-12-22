Дания заявила, что вызовет посла США после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о назначении специального посланника в Гренландии — датской автономии, которую он угрожал аннексировать. Сам же спецпосланник, коим стал губернатор Луизианы, уже пообещал Трампу «сделать Гренландию частью Соединенных Штатов». Об этом сообщает The Guardian.

«Я глубоко возмущен этим назначением и заявлением, которое считаю совершенно неприемлемым», — заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в интервью датскому телеканалу TV2.

По его словам, в ближайшие дни МИД королевства вызовет посла США, «чтобы получить объяснения».

Утром в понедельник, 22 декабря, Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии.

«Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и по сути, всего мира» — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Лэндри заочно ответил ему в соцсети X: «Для меня большая честь служить вам на этой волонтерской должности, чтобы сделать Гренландию частью США».

С момента возвращения в Белый дом Трамп не устает повторять, что Штаты нуждаются в самом большом острове на планете по соображениям безопасности.

Согласно январскому опросу, подавляющее большинство из 57 000 жителей Гренландии хотели бы стать независимыми от Дании, но при этом не желают становиться частью США.

Сами лидеры как Дании, так и самой Гренландии (где в марте победила оппозиционная сила «Демократы», выступающая за постепенное отделение от «материка») не раз заявляли, что арктический остров «не продается» и будет сам решать свою судьбу.

«Назначение [спецпосланника] подтверждает сохраняющийся интерес Америки к Гренландии, — говорится в комментарии Расмуссена, который по электронной почте получило агентству AFP. — Однако мы настаиваем, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности королевства Дания».

Ранее в декабре военная разведка Дании впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой для безопасности страны. В докладе ведомства сказано, что США «используют экономическую мощь, включая угрозы высоких пошлин, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников».