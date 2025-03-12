В Гренландии по итогам парламентских выборов 11 марта победила оппозиция. Первое место заняла правоцентристская партия, выступающая за постепенное обретение независимости от Дании. А на втором оказались те, кто хочет более тесных связей с США. Теперь автономию в составе королевства ждет смена правительства.

11 марта на крупнейшем острове на планете прошли выборы, к которым было приковано всеобщее внимание из-за действий Вашингтона. 47-й президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации заявлял, что хочет купить Гренландию у Копенгагена, однако на самом острове люди больше хотели независимости.

Тем не менее оппозиционная партия «Налерак», обещавшая провести досрочный референдум о независимости, заняла второе место с результатом 24,5% и 8 мандатами в 31-местном парламенте. Они же были самыми открытыми к более тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами.

На первом месте оказались оппозиционные «Демократы». Они набрали почти 30% голосов и получили 10 кресел в гренландском парламенте. Эта партия выступает за более медленный процесс получения независимости от Дании.

«Люди хотят перемен… Мы хотим, чтобы больше бизнеса финансировало наше благосостояние. Нам не нужна независимость завтра, нам нужна хорошая основа», — заявил лидер «Демократов» Йенс-Фредерик Нильсен.

А вот правящая коалиция, которая также обещала гренландцам провести референдум об отделении и избавиться от «оков колониализма», потерпела поражение. Социал-либеральное «Народное сообщество» (Инуит Атакатигиит) во главе с премьер-министром Гренландии Муте Эгеде набрала 21,4%, а их младшие партнеры в правительстве — партия «Вперед» (Сиумут) — получили 14,7%. В новом парламенте у них будет 7 и 4 места соответственно.

Еще 2 депутатских мандата забрала «Атассут», а внепарламентская партия «Куллек», созданная в 2023 году, не прошла. Явка на этих выборах составила 70,9%, однако рекорд 1999-го в 76% побить не смогла.

«Демократы» не получили абсолютное большинство, так что теперь датскую автономию ждут коалиционные переговоры. Премьер Эгеде уже признал поражение, заявив, что выслушает любые предложения о будущей коалиции.