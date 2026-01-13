Гренландская Ассоциация водителей собачьих упряжек KNQK пригласила недавно назначенного спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри принять участие в традиционных гонках. Как раз недавно американский президент Дональд Трамп, которого не покидает мысль присоединить остров, саркастически заявил, что вся его оборона «состоит из двух собачьих упряжек». При этом руководство KNQK оказалось не в курсе, что кто-то из Ассоциации позвал Лэндри, передает местная газета Sermitsiaq.

«Совет директоров KNQK считает неприемлемым политическое давление извне и поэтому рассматривает участие иностранных политических деятелей в Avannaata Qimussersua [ежегодных гонках на собачьих упряжках] как совершенно неуместное», — говорится в официальном пресс-релизе Ассоциации, которая тем самым по сути дезавуировала приглашение Джеффу Лэндри.

Теперь там выясняют, кто занимался рассылкой приглашений. О том, что посланника Трампа в принципе позвали на мероприятие, стало известно после запроса от американского журналиста с просьбой о комментарии.

Само назначение губерантора Луизианы Джеффа Лэндри на пост спецпосланника США по Гренландии было негативно воспринято в Дании. Лэндри публично пообещал Трампу «сделать Гренландию частью Соединенных Штатов», из-за чего посла США в Копенгагене вызвали в МИД королевства.

В начале 2025 года фестиваль Avannaata Qimussersua уже оказался в фокусе внимания Соединных Штатов — тогда американское консульство согласилось его спонсировать, и за это Ассоциацию критиковали. На мероприятие даже собиралась приехать Уша Вэнс, супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса, — но позже отменила визит. Сообщалось, что этому воспротивилась гренландская община.

При этом, как пишет Sermitsiaq, Ассоциация даже рассматривала возможность пригласить главу Пентагона Пита Хегсета, «поскольку были планы использовать американские военные вертолеты для перевозки водителей и собак».

К слову, в шутке Трампа про оборону из собачьих упряжек есть доля правды.

Как писал RTVI, датские военные служат на территории Гренландии в составе Арктического командования. Его штаб-квартира находится в столице автономии — Нууке. Личный состав вооруженных сил размещен по всему периметру острова — от станции Норд на севере до логистического центра в Грённедале на юго-западе.

А датский военный патруль «Сириус», который входит в состав ВМФ королевства, действительно использует собачьи упряжки. С их помощью он ведет дальнюю разведку и защищает суверенитет Дании в арктической дикой местности на севере и востоке Гренландии.

«Патруль на собачьих упряжках «Сириус», несомненно, одно из самых элитных подразделений спецназа в мире», — сказано о нем на сайте Пентагона.

В декабре 2024 года, когда Трамп активизировал притязания на Гренландию, стало известно, что Дания готовится усилить оборону острова, в частности — приобрести два новых патрульных катера класса Thetis, два беспилотника дальнего радиуса действия, а также две новые команды ездовых собак для патруля «Сириус».