Оборону Гренландии составляют «две собачьи упряжки», заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета.

«Вы знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки. Тем временем там повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки», — сказал американский лидер.

Он повторил, что Гренландия «так или иначе» будет находиться под контролем США, потому что в противном случае ее якобы «захватят» Россия или Китай. Трамп пообещал не допустить этого. Президент добавил, что «с удовольствием» заключил бы сделку по приобретению острова, поскольку «так проще».

Говоря о том, что взятие Гренландии под контроль Вашингтона может повлиять на целостность НАТО, Трамп заявил, что альянс нуждается в США «гораздо больше», чем США в нем.

Спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри в свою очередь заявил в соцсети Х, что США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, «когда Дания не смогла этого сделать». После войны Дания, по его выражению, «вновь оккупировала» остров в обход протокола ООН. Гренландия должна относиться к США «с гостеприимством, а не враждебностью», добавил он.

Элитное подразделение спецназа на упряжках

Трамп не впервые высмеивает обороноспособность Гренландии. В начале января он заявил журналистам, что Дания для «усиления безопасности» острова «добавила еще одну собачью упряжку».

В Гренландии действительно существует военно-морское подразделение, использующее собачьи упряжки — патруль «Сириус». Оно было основано во время Второй мировой войны при участии США. На сайте американского Министерства войны даже есть страница, посвященная истории санного патруля.

«Сириус» является подразделением датского спецназа, оно ведет дальнюю разведку и защищает суверенитет Дании в арктической дикой местности северной и восточной Гренландии. Патрулирование обычно проводится парами, иногда в течение нескольких месяцев без контакта с другими людьми.

«Патруль на собачьих упряжках “Сириус”, несомненно, одно из самых элитных подразделений спецназа в мире», — отмечается на сайте Пентагона.

По словам неназванного датского парламентария, которые приводит издание The Atlantic, «очень немногие американские солдаты продержались бы там даже неделю».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на фоне возобновившихся претензий Трампа на Гренландию заявила, что попытка США захватить остров станет концом НАТО. При этом она отметила, что воспринимает всерьез заявления американского президента относительно Гренландии.

14 января госсекретарь США Марко Рубио встретится в Вашингтоне с министрами иностранных дел Дании и Гренландии. Копенгаген рассчитывает, что это поможет разрядить напряженность, возникшую из-за давления Трампа на Гренландию, пишет Bloomberg.

Лидеры пяти политических партий, представленных в парламенте Гренландии, 9 января опубликовали совместное заявление, в котором потребовали прекратить «пренебрежительное отношение» США к автономии.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — говорится в заявлении.

Лидеры партий подчеркнули, что будущее острова может решать только его народ, и никакие другие страны не должны вмешиваться в это.

Лидеры европейских стран, включая Францию, Великобританию, Германию, Италию и Швецию выразили поддержку Дании и Гренландии, заявив, что захват острова США станет нарушением международного права.