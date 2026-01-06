Альянс НАТО может распасться, если США попытаются захватить Гренландию (автономную территорию Дании). Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

«Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда все прекратится — включая сам альянс и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны», — сообщила она датскому телеканалу TV2.

Фредериксен подчеркнула, что датское правительство делает все возможное для предотвращения атаки и обвинила США в «неприемлемом давлении», назвав это «неразумной атакой на мировое сообщество».

«Вы не можете просто взять и захватить часть территории другой страны. Я с самого начала говорила, что, к сожалению, считаю, что американский президент настроен серьезно. Гренландия неоднократно заявляла, что не хочет быть частью США», — подчеркнула глава правительства Дании.

Ее заявление было сделано на фоне новых угроз американского президента Дональда Трампа в адрес арктического острова. Bloomberg напоминает, что Фредериксен в этом году предстоят выборы и сейчас на нее оказывается все более сильно давление общественности с требованием представить конкретные планы действий на случай вторжения.

Гренландия является автономной территорией Дании: местное правительство отвечает в основном за решение внутренних вопросов, Копенгаген — за оборону и безопасность арктического острова.

4 января американский президент заявил, что США нужна Гренландия «очень сильно» и пообещал вернуться к этому вопросу «через 20 дней». Трамп снова отказался исключать применение военной силы для установления контроля над территорией, сообщив, что остров «полон китайских и российских кораблей повсюду», а Копенгаген «не сможет справиться с этой задачей».

Как отмечает Bloomberg, угрозы республиканца, которые звучали и в прошлом году, возобновились после того, как в начале января американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Агентство пишет, что операция показала готовность Белого дома действовать силовыми методами.

Сам Трамп объяснил действия против Мадуро возрождением доктрины Монро XIX века, которую он окрестил «доктриной Донро». Она призвана «легализовать» право США руководить всем Западным полушарием и контролировать любые критические активы в нем, включая Гренландию.

Bloomberg пишет, что для Европы в частности и НАТО в целом решения Трампа влекут за собой масштабные последствия.

Например, попытки американских властей взять Гренландию под контроль противопоставили бы США другим членам военно-политического блока, не только подорвав авторитет альянса, но и одновременно взвалив бремя новых военных расходов на Евросоюз, уточняют журналисты. При этом статья 5 НАТО о взаимной обороне не содержит никаких указаний о том, как действовать в случае, если один член НАТО атакует другого, подчеркивается в статье.

Заявление Трампа раскритиковал и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, напоминает The Guardian. Он потребовал от американского лидера отказаться от «фантазий об аннексии».

«Угрозам, давлению и разговорам об аннексии нет места между друзьями. Так не говорят с народом, который неоднократно проявлял ответственность, стабильность и лояльность. Хватит. Никакого больше давления. Никаких больше намеков. Никаких больше фантазий», — написал он в соцсетях, назвав американскую риторику «совершенно и абсолютно неприемлемой».

Кроме того, на пресс-конференции в Нууке (столице Гренландии) Нильсен попытался успокоить жителей острова, подчеркнув: «Вы не можете сравнивать Гренландию с Венесуэлой. Мы демократическая страна. Сейчас не та ситуация, что Соединенные Штаты могут просто завоевать Гренландию».

Он также назвал «неуважительным» пост Кэти Миллер, жены заместителя главы администрации Трампа, которая в субботу опубликовала изображение острова в цветах американского флага с подписью «СКОРО».

Месяц назад губернатор Луизианы Джефф Лэндри, публично поддерживающий аннексию, был назначен специальным посланником Трампа по Гренландии, богатой минералами и занимающей ключевое положение для американской системы противоракетной обороны.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что датское правительство всерьез воспринимает угрозы Трампа, не считая их риторикой или тактикой переговоров.

Евросоюз выступил с решительной поддержкой Дании. Главный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер заявила, что блок из 27 стран «будет продолжать отстаивать принципы национального суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», особенно когда под вопросом территориальная целостность государства-члена альянса.

При этом представитель Европейской комиссии Паула Пиньо отвергла сравнения между ситуацией с Венесуэлой и Гренландией: «Гренландия является союзником США и защищается альянсом НАТО, и это большая разница».

Скандинавские соседи Дании — Швеция, Норвегия и Финляндия — поддержали ее. Британский премьер Кир Стармер подчеркнул: «Гренландия и Королевство Дания должны определить будущее Гренландии, и никто больше». Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул предложил обсудить в НАТО усиление защиты острова.

Аналитик German Marshall Fund Ян Лессер предупредил о катастрофических последствиях: «В крайне маловероятном случае военного развития гренландского вопроса это поставило бы НАТО и трансатлантические отношения под реальную угрозу и стало бы настоящим подарком России и Китаю».

Гренландский депутат датского парламента от партии Inuit Ataqatigiit Айя Хемниц назвала текущую ситуацию признаком «нового мирового порядка». «Еще несколько месяцев назад мы видели мир, где можно вести диалог и сотрудничать. Но то, как США говорят о Гренландии, — это совершенно новая реальность», — сказала она, призвав «надеяться на лучшее и готовиться к худшему».

В декабре датские спецслужбы обвинили США в использовании экономической мощи для «навязывания своей воли» и угрозах применения военной силы против союзников.

Если внутри НАТО произойдет раскол из-за Гренландии, Дания будет вынуждена обратиться к партнерам по ЕС, фактически попросив выбрать между защитой острова и сохранением отношений с Вашингтоном. При этом страны ЕС не имеют военной мощи для прямого противостояния США и, кроме того, являлись близкими союзниками Вашингтона почти 80 лет, отмечает Bloomberg.