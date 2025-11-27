В рамках МИД Дании создан «ночной дозор», задача которого — следить за заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и докладывать о них утром. Необходимость в этом возникла после дипломатического скандала, разразившегося между Вашингтоном и Копенгагеном минувшей весной.

Дежурство «ночного дозора» начинается ежедневно в 17:00 по местному времени и завершается в 7:00 следующего дня. По его итогам должен быть составлен отчет, который утром распространяется среди членов датского правительства и сотрудников некоторых государственных ведомств.

Датская газета Politiken подчеркивает, что эта инициатива является одним из ярких примеров вынужденной адаптации к новым реалиям, появившимся с приходом к власти второй администрации Трампа, который весной 2025 года пригрозил взять под контроль арктический остров Гренландия.

Близкий к МИД Дании источник сообщил британской газете Guardian: «Можно смело сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и США стали весьма важным фактором».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что вместо того, чтобы всем по утрам первым делом хвататься за телефоны, чтобы прочитать новости из США, было решено предпринять «коллективные усилия» и оставаться в курсе событий, связанных с Трампом.

Бывший главный аналитик датского военного разведывательного управления Якоб Карсбо заявил, что действия и заявления Трампа продемонстрировали несостоятельность идеи о том, что США являются крупнейшим и важнейшим союзником Дании.

«Альянсы строятся на общих ценностях и общем восприятии угроз. Трамп не разделяет ни одну из этих ценностей с нами. И я бы сказал, что он не разделяет их и с большинством европейцев», — констатировал эксперт.

Напомним, в марте 2025 года Трамп заявил, что США могут нарастить свое военное присутствие в Гренландии и даже аннексировать этот остров. Незадолго до этого он демонстрировал карту Соединенных Штатов с входящими в их состав Канадой и Гренландией. В июле глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США из-за сообщений о том, что как минимум трое американцев пытались тайно влиять на внутренние процессы в Гренландии.

Трамп проявлял интерес к этому арктическому острову еще в ходе своего первого президентского срока. Он, в частности, предлагал купить Гренландию, но датские власти ответили ему, что такой вариант невозможен.