Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США — самого высокопоставленного американского дипломата в Копенгагене на данный момент. Как пишет Reuters, причиной стали сообщения о том, что американцы пытались влиять на внутренние процессы в Гренландии.

Датское правительство полагает, что как минимум три гражданина Соединенных Штатов, которые связаны с администрацией президента США Дональда Трампа, были вовлечены в тайные операции по оказанию влияния на территории королевства.

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно же, считается неприемлемой. В связи с этим я обратился в министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского поверенного в делах для беседы», — заявил глава датского МИД.

Сейчас американскую дипмиссию в Копенгагене возглавляет не посол, а временный поверенный в делах Марк Штро.

Еще до того, как победить на президентских выборах 2024 года, Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет купить Гренландию у Дании.

В мае глава Белого дома даже сказал, что не исключает отправку американских военный на самый большой остров на планете.