Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США — самого высокопоставленного американского дипломата в Копенгагене на данный момент. Как пишет Reuters, причиной стали сообщения о том, что американцы пытались влиять на внутренние процессы в Гренландии.
Датское правительство полагает, что как минимум три гражданина Соединенных Штатов, которые связаны с администрацией президента США Дональда Трампа, были вовлечены в тайные операции по оказанию влияния на территории королевства.
«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно же, считается неприемлемой. В связи с этим я обратился в министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского поверенного в делах для беседы», — заявил глава датского МИД.
Сейчас американскую дипмиссию в Копенгагене возглавляет не посол, а временный поверенный в делах Марк Штро.
Еще до того, как победить на президентских выборах 2024 года, Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет купить Гренландию у Дании.
В мае глава Белого дома даже сказал, что не исключает отправку американских военный на самый большой остров на планете.
«Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. В Гренландии живет не очень много людей, но мы о них позаботимся, будем беречь их. Но нам это нужно для международной безопасности», — рассказал Трамп в программе Meet The Press на канале NBC News.