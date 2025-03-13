Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не исключает присоединения Гренландии (автономной территории Дании) к США. Об этом, как пишет Reuters, он сообщил журналистам во время встречи в Белом доме.

«Думаю, аннексия Гренландии произойдет. Нам придется заключить соглашение по Гренландии», — заявил политик.

По его мнению, Дания, частью которой является остров, находится «слишком далеко» от Гренландии.

«Они говорят, что имеют на нее права. Я не знаю, правда ли это. Я так не думаю, на самом деле», — сообщил он.

Трамп добавил, что США может нарастить военное присутствие в Гренландии: «возможно, вы увидите, что все больше и больше солдат отправляются туда». Республиканец также напомнил, что недавно на острове прошли выборы, где победила партия, выступающая за независимость от Дании.

В Гренландии находится космическая американская база Питуффик, на ней служит около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США. Одна из их главных задач — управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Кроме того, Трамп заявил, что ситуация с пошлинами для товаров из Канады пока не изменится, несмотря на экономические последствия для США: «Нас годами обманывали. Но мы не собираемся прогибаться».

Также американский лидер пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на европейское вино, шампанское и спиртные напитки в размере 200%, если американский виски с 1 апреля будет облагаться налогом в 50%, как ранее анонсировалось.

Сегодня в Вашингтон на встречу с республиканцем прибыл генсек НАТО Марк Рютте, который, по мнению Трампа, «отлично справляется» со своими обязанностями. AP News отмечает, что мероприятие пройдет в непростой для НАТО и США момент из-за критики американского лидера в адрес тех участников альянса, «которые не выполняют целевые показатели расходов на оборону».

Рютте заявил, что не хочет втягивать альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.

Ранее источники CNN в Дании и США заявили, что не понимают одержимости Трампа приобретением северного острова, особенно с учетом того, что у США уже есть с Гренландией десятилетнее соглашение об обороне.

В то же время представитель Пентагона в беседе с телеканалом отметил, что стремление Гренландии к независимости от Дании вызывает беспокойство, поскольку в этом случае остров может стать «более политически нестабильным и более уязвимым для российского и китайского влияния». Собеседник CNN также назвал спорным вопрос о членстве Гренландии в НАТО в случае обретения независимости.