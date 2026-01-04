Жена советника президента США по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети X карту Гренландии в цветах американского флага.

Миллер сопроводила публикацию словом «Скоро».

На пост жены советника американского президента отреагировал посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен.

«Просто дружеское напоминание по поводу США и Королевства Дания: мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Дания и США вместе работают над обеспечением безопасности в Арктике. «Мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — заключил посол.

The Guardian напоминает, что в декабре военная разведка Дании назвала США угрозой безопасности. Такое заявление в отношении союзника по НАТО еще недавно было немыслимо, отмечает издание.

Свержение американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро «немедленно вызовет беспокойство» у правительств Дании и Ирана, говорится в статье The Guardian. Президент США Дональд Трамп ранее выражал энтузиазм в отношении принятия радикальных мер против этих стран, напоминает газета.

Утром 3 января США нанесли воздушные удары по Венесуэле и захватили президента Мадуро с женой. Венесуэльский лидер доставлен в нью-йоркский изолятор, его обвиняют в наркотерроризме.

Трамп объявил, что США «будут управлять» Венесуэлой до тех пор, пока «не произойдет надлежащий переходный период».