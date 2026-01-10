США должны установить контроль над Гренландией (автономная территория Дании), потому что иначе ее «захватят» Россия или Китай. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главами нефтяных компаний в Белом доме, передает Fox News.

«Мы будем что-то делать в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не намерены иметь Россию или Китай в качестве соседа», — сказал Трамп.

Он поделился своими рассуждениями, отвечая на вопрос о том, считать ли Венесуэлу дружественной Вашингтону после захвата американскими военными ее президента Николаса Мадуро неделю назад.

Трамп пояснил, что США не хотят присутствия и влияния России или Китая в Венесуэле.

«И, кстати, мы не хотим, чтобы Россия или Китай пошли в Гренландию. Так что если мы не возьмем Гренландию, то вы можете получить Россию или Китай в качестве соседа под боком. Этому не бывать», — продолжил американский лидер.

По словам Трампа, он хотел бы заключить сделку с Данией, но предупредил, что если не удастся пойти легким путем, то США добьются своего «жестким способом».

Он снова высказал сомнение по поводу того, что Дания исторически неоспоримо имеет право владеть Гренландией.

«Знаете, тот факт, что 500 лет назад там причалила их лодка, не означает, что они владеют этой землей. Уверен, что и мы тоже много раз туда приплывали», — цитирует Трампа телеканал.

Предупреждения Трампа о Гренландии и реакция ЕС

Трамп годами говорил о необходимости США приобрести Гренландию из-за ее стратегического положения между Северной Америкой и Европой и в Заполярье. После операции в Венесуэле по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес 3 января президент США предупредил, что «любой, кто угрожает американскому суверенитету или ставит под угрозу жизни американцев», будет взят на заметку.

В воскресенье, 4 января, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции во Флориде, Трамп заявил, что Гренландия нужна США «с точки зрения национальной безопасности», поскольку имеет стратегическое значение и в настоящее время «усеяна российскими и китайскими кораблями».

Он также дал таинственный намек на ближайшее будущее словами о том, что США «перестанут беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца».

«Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней. Просто скажу следующее — Гренландия нужна нам с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу нужно, чтобы она была нашей», — цитировало Трампа ABC News.

Европейские лидеры, в том числе власти Дании, резко отреагировали на слова главы Белого дома, призвав соблюдать принципов Устава ООН, в том числе суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Глава датского правительства Метте Фредериксен предупредила, что если США решатся на военную атаку другой страны НАТО, «тогда все прекратится — включая сам альянс и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны».

Сам Дональд Трамп в интервью The New York Times 7 января уклонился от прямого ответа на вопрос, что для него более приоритетно — получить Гренландию или сохранить НАТО. Признав, что «это может стать делом выбора», он четко высказал мнение о том, что альянс по сути бесполезен без своего ядра в лице США.

Что касается норм, установленных после Второй мировой войны, Трамп охарактеризовал их как «лишнее бремя для сверхдержавы». Однако он отверг идею того, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин могут использовать точно такую же логику против самих США, пишет газета.