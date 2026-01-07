Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес выполнить несколько условий, прежде чем Каракасу разрешат нарастить добычу нефти. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на три источника, знакомых с планами Белого дома.

По информации собеседников телеканала, главное требование Вашингтона заключается в том, что Венесуэла должна «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Во-вторых, республика должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США и отдавать ей приоритет при продаже тяжелой нефти.

Как рассказал один из источников ABC News, госсекретарь США Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге, что США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, поскольку ее нефтяные танкеры заполнены. Он также добавил, что, по оценкам американских властей, у Каракаса есть несколько недель, прежде чем республика станет финансово несостоятельной из-за прекращения продажи своих нефтяных запасов.

В МИД КНР осудили попытки США заставить Венесуэлу разорвать связи с Китаем и Россией ради контроля над нефтяными ресурсами республики.

«Венесуэла — суверенное государство, обладающее полным и неотъемлемым суверенитетом над своими природными ресурсами. То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью, — это реализация лозунга «Америка прежде всего» и типичный буллинг», — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которая находится под санкциями. По его словам, сырье продадут по рыночной цене, а средства от реализации глава Белого дома будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов». Нефть из Венесуэлы будет «доставлена на хранение на танкерах и напрямую отправлена на разгрузочные доки в США», рассказал Трамп. Он добавил, что поручил министру энергетики США Крису Райту «немедленно приступить к реализации плана».

Ранее издание Politico сообщило, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские власти потребовали от Каракаса усилить борьбу с наркотрафиком, выслать представителей Ирана, Кубы и других «враждебных» Вашингтону государств, а также прекратить продажу нефти недружественным США странам. После этого, по задумке Белого дома, временный лидер республики Делси Родригес должна организовать выборы и покинуть свой пост.