После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские власти выдвинули новому временному лидеру страны Дельси Родригес жесткий ультиматум из трех пунктов, сообщает Politico со ссылкой на источники. В частности, Вашингтон потребовал усилить борьбу с наркотрафиком, выдворить из республики представителей Ирана, Кубы и других враждебных США государств, а также прекратить продажу нефти противникам Америки.

Кроме того, администрация Белого дома ожидает в долгосрочной перспективе, что Родригес организует в республике свободные выборы и покинет свой пост, при этом конкретные сроки не называются, отмечается в статье.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла «пока ведет себя хорошо», но если ее власти «не будут вести себя как надо, то мы нанесем второй удар». По данным источников Politico, американская сторона уверена, что держит Родригес на «коротком поводке» и может направлять ее в нужном направлении, прежде чем в конечном итоге заменить.

Почему во главе Венесуэлы соратница Мадуро, а не оппозиция

Reuters пишет, что выбор Вашингтона в пользу Родригес вместо одного из лидеров венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо основан на секретной оценке ЦРУ. Спецслужба пришла к выводу, что именно высокопоставленные сторонники Мадуро способны гораздо лучше обеспечить стабильность в стране, где проживает 30 млн человек. Сам Трамп ранее резко высказался о Мачадо, заявив, что «у нее нет поддержки и уважения внутри страны», а сама она «просто милая».

Госсекретарь Марко Рубио ранее намекнул на детали требований к Каракасу, заявив телеканалу ABC, что США создадут условия, чтобы Венесуэла перестала быть «перекрестком для противников по всему миру, включая Иран и “Хезболлу”», прекратила отправлять наркогруппировки и лодки с наркотиками и перестала быть «раем для наркотрафика».

Источники Politico утверждают, что реальные переговоры с Родригес гораздо конкретнее и жестче публичных заявлений.

Для давления на временного лидера Венесуэлы у Вашингтона припасены не только военные угрозы, отмечает издание.

Основные финансовые активы Родригес находятся в Катаре и Турции, и намек на переговоры с этими странами о ее деньгах может стать мощным рычагом воздействия, считает Эллиотт Абрамс, бывший спецпредставитель по Венесуэле в первой администрации Трампа.

За последние несколько дней Родригес резко изменила риторику — если до этого она выступала с осуждением захвата Мадуро, то позднее заявляла о готовности работать с США «по повестке сотрудничества». Аналитики отмечают ее сложное положение: нужно выражать возмущение действиями Вашингтона перед внутренней аудиторией и одновременно демонстрировать открытость американским требованиям.

Politico также отмечает, что положение Родригес осложняет то, что у оставшихся в стране влиятельных соратников Мадуро есть собственные базы власти и противостояния и некоторые из них вооружены. Речь идет, в частности, о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

Один из осведомленных источников назвал обстановку в республике «нестабильным гнездом гадюк». При этом четкого плана действий после захвата Мадуро у администрации Трампа, судя по всему, не было, пишет газета, так как межведомственного процесса по разработке стратегии не проводилось.

Белый дом настаивает, что операция против Мадуро была правоохранительной акцией против наркобарона, а не сменой режима или войной. Однако требования к новому руководству Венесуэлы явно выходят за рамки борьбы с наркотиками и затрагивают всю внешнюю и внутреннюю политику страны, подчеркивает Politico. Кроме того, вопрос о снятии санкций или гуманитарной помощи пока не обсуждается, заявили источники изданию.

Мачадо готова отдать Трампу Нобелевскую премию мира

При этом Мачадо, которая покинула Венесуэлу в декабре для получения награды в Норвегии, объявила о планах «как можно скорее» вернуться на родину. Она назвала американскую спецоперацию по захвату Мадуро и его жены «огромным шагом для человечества, свободы и человеческого достоинства».

В интервью Fox News оппозиционерка несколько раз похвалила Трампа и даже предложила ему Нобелевскую премию мира, которую получила в октябре (на эту награду американский лидер претендует уже много лет).

«Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, конечно же, хотим вручить её ему и разделить с ним», — сказала она.

По словам Мачадо, в случае прихода оппозиции к власти Венесуэла превратится в союзника США в сфере безопасности и энергетический центр для всей Америки, обеспечит защиту иностранных инвестиций и репатриирует миллионы венесуэльцев, бежавших из страны при Мадуро.

«Мы оставим позади все разрушения, которые этот социалистический режим, преступный режим, принес нашему народу, и превратим Венесуэлу в главного союзника США в Латинской Америке», — сказала нобелевский лауреат.

Кто будет «руководить» Венесуэлой

Ранее Трамп заявил NBC News, что назначил группу американских чиновников, которая будет заниматься Венесуэлой. В нее войдут госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Ключевую роль в этом вопросе он оставил себе.

Миллер заявлял, что США при Трампе ведут себя как сверхдержава и отстаивают интересы в Западном полушарии. По его мнению, «будущее свободного мира» зависит от того, смогут ли США отстаивать свои интересы «без извинений».

«Абсурдно, что мы позволяем стране, находящейся на нашем заднем дворе, становиться поставщиком ресурсов для наших противников, но не для нас. Накапливать оружие у наших противников. Чтобы иметь возможность выступать в качестве актива против Соединенных Штатов, а не от имени Соединенных Штатов», — сказал он.