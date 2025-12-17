Минцифры России обсуждает возможность СМС-уведомлений от банков в мессенджер MAX, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, изменения могут быть введены до конца 2025 года, но неполноценно, поскольку у MAX «пока нет прямого безопасного стыка с банками».

Один из участников рынка рассказал «Коммерсанту», что ранее VK (разработчик Max) обсуждал с мобильными операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер, без возможности получать СМС-уведомления. Однако договориться сторонам не удалось.

Вместе с тем, по утверждению Минцифры, перевод сервисных СМС в MAX для банков будет необязательным. При желании кредитные организации смогут использовать эту платформу для обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов клиентов.

«Использование сервисной доставки сообщений через Max — запасной канал, оператор останется приоритетным каналом отправки сообщений, поскольку его правовые отношения с клиентом оформлены в рамках договора», — объясняет собеседник «Коммерсанта».

Он добавляет, что перевод банковских уведомлений в MAX обсуждается в рамках пакета законов для борьбы с мошенниками. Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что контролировать защищенность одного приложения «намного проще», чем следить за безопасностью «большого числа банков». При этом он не исключает, что «злоумышленники могут выдавать себя за легитимный сервис, а на деле выманивать данные».

Как указывает источник Ъ, отказ банков от СМС-уведомлений может привести к финансовым потерям у операторов и, как следствие, повышению стоимости тарифов.

«В среднем [операторы могут потерять] от 30 руб. до 100 руб. на абонента. <…> Дополнительные издержки будут переложены на конечных пользователей», — предупреждает собеседник газеты.

В то же время в пресс-службе Совкомбанка отметили, что перевод уведомлений в MAX для них может стать «экономически целесообразным решением», поскольку стоимость на СМС от операторов связи постоянно повышается.

В начале декабря Минцифры заявило, что будет постепенно отказываться от подтверждения входа на портал «Госуслуг» через СМС «из-за растущего числа случаев мошенничества». Среди альтернатив входа предлагается получение входа через МАХ или специальное предложение, доступ по биометрии.

Вход по СМС будет доступен только пользователям десктопной версии «Госуслуг».