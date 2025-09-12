В даркнете растет спрос на аренду аккаунтов в российском мессенджере MAX — сотни таких объявлений публикуются ежедневно с предлагаемой ценой до $250 (больше 20 тыс. рублей) за час использования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности. В МВД предупреждают, что арендованные учетные записи уже используются мошенническими колл-центрами.

В объявлениях на теневых ресурсах злоумышленники предлагают пользователям передать свой аккаунт с номером телефона и кодом авторизации в обмен на каждый почасовой «холд» (временное резервирование), рассказали изданию специалисты компании «Инфосистемы Джет». Это подтверждают в полиции.

По данным МВД, с внедрением MAX мошенники с самого начала стали применять ту же схему, которую отработали на мессенджере WhatsApp.

«Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в 10—15 долларов. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. В настоящий момент такие случаи носят единичный характер», — сообщал в августе официальный канал Управления «К» по борьбе с киберпреступностью.

При этом киберполиция отмечала, что при схожести схем политика российской платформы в отношении подобных нарушений «принципиально отличается» от политики американского мессенджера.

«С администрацией мессенджера MAX организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются», — говорилось в публикации подразделения МВД.

Киберполиция признала, что «абсолютно безопасных цифровых платформ не существует», но российский MAX, по определению полицейских, является мессенджером, который «открыт для диалога, действует оперативно и не остается равнодушным к своим пользователям».

Всего в августе центр безопасности MAX заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, а также выявил и удалил более 13 тыс. вредоносных файлов, сообщили «Ъ» в его пресс-службе. Чаще всего причиной блокировки были спам-рассылки, уточнили там.

В MAX рассказали, что для выявления аферистов используют в том числе автоматизированные системы, включая технологии от «Сбера».

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на Восточном экономическом форуме, что на российский мессенджер приходится 9% от всех мошеннических звонков.

По мнению экспертов киберзащиты, доля таких звонков будет расти и при базовом сценарии к концу 2026 года может достичь 18%. Однако при худших обстоятельствах мошеннические звонки в MAX существенно умножатся уже к концу 2025 года.