Неизвестный науке вид зеленых микроводорослей обнаружил на рынке кандидат биохимических наук, член ученого совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев. О своей находке он сообщил Life.ru.

Мордвинцев купил на рынке зеленую микроводоросль рода наннохлоропсиос (Nanochloropsis sp.), которую зачастую используют в качестве корма для рыб, однако после лабораторных работ оказалось, что это смесь из четырех разных микроорганизмов.

«Более того, возможно, это представитель неизвестного ранее рода зеленых микроводорослей. Теперь мы заняты подробным его описанием — как физиологии, так и биохимии, чтобы дать ему название», — сказал он.

Мордвинцев сдал покупку в коммерческую лабораторию, чтобы определить ее видовую принадлежность. Подробно изучив один из микроорганизмов, выяснилось, что он растет не только в открытых водоемах, но и в фотобиореакторах (специальных системах для выращивания фотосинтезирующих микроорганизмов). Кроме того, этот вид производит лютеин, рассказал ученый.

По словам Мордвинцева, в найденной микроводоросли большое количество биологически активных веществ, которые могут оказаться полезными для людей с плохим зрением, а также в косметологии.

«Находка продуцирует огромное количество биологически активных веществ — в первую очередь каротиноидов, а из них в основном (¾ от всего объема) — лютеин, причем в самой его биодоступной и биоэффективной форме — этерифицированной в сопровождении жиров и полиненасыщенных жирных кислот», — заключил биохимик.

