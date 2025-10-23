Астрономы открыли потенциально обитаемую землеподобную планету всего в 20 световых годах от Земли. Год на ней составляет 54 дня, она в 4 раза тяжелее нашей планеты и на ее поверхности может существовать жидкая вода. Это делает ее едва ли не главным кандидатом на поиск жизни в окрестностях Солнца, пояснил RTVI автор открытия, опубликованного в журнале The Astronomical Journal.

На сегодняшний момент астрономам известно свыше 5 тыс. подтвержденных экзопланет и несколько тыс. кандидатов в экзопланеты, которые ждут своего подтверждения. Уже не одно десятилетие ученые разрабатывают новые телескопы, приборы и вычислительные методы, чтобы искать землеподобные планеты внутри так называемой зоны обитаемости — таком расстоянии от звезды, где на поверхности планеты возможно наличие жидкой воды, что дает надежду на обнаружение на ней признаков жизни. Особенно важно подобные планеты искать поблизости от Солнца — это делает возможным получение прямых снимков экзопланет и их подробное изучение другими способами.

На сегодняшний день основной способ подтверждения экзопланеты —метод лучевых скоростей, позволяющий по спектру звезды замечать ее периодические колебания в такт вращению планеты вокруг нее.

Звезда GJ 251—молодой карлик класса М, довольно яркая и близкая к Солнцу — расположена всего в 20 световых годах от Земли и по удаленности от нее среди ближайших звезд находится на 76-м месте.

Искать планеты у этой звезды методом лучевых скоростей ученые начали еще в начале 1990-х годов до обнаружения первой в истории экзопланеты. Благодаря этим наблюдениям у звезды ранее была обнаружена планета GJ 251 b, которая обращается вокруг нее за 14 дней.

Ученые из Университета Пенсильвании продолжили спектральное исследование звезды с помощью специально разработанного спектрографа Habitable Zone Planet Finder (HPF, «Обнаружитель планет в обитаемой зоне»). Сопоставление данных с него и с других обсерваторий мира, собранных за последние 20 лет, позволило прийти к выводу, что на орбите вокруг звезды есть и вторая планета, которая обращается вокруг нее за 54 дня.

«Этот кандидат имеет измеренную минимальную массу 3,84 массы Земли, что делает ее, скорее всего, похожей на Землю. Благодаря близости ее звезды к Земле GJ 251 попадает в очень узкий диапазон параметров, где землеподобная планета может быть видна на прямых снимках в отраженном свете с помощью нового поколения очень больших телескопов», — говорится в исследовании.

Как пояснил RTVI соавтор открытия Кори Берд из Калифорнийского университета в Ирвайне, открытая планета относится к ближайшим и наиболее перспективным кандидатам, где необходимо искать признаки жизни.