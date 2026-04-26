В Сингапуре 26-летнему мужчине грозит до семи лет тюремного заключения за предполагаемую утечку в интернет готовящегося к выходу анимационного фильма, сообщает The Strait Times.

Подозреваемый был задержан в результате расследования, проведенного киностудией Paramount+ после того, как информация об их фильме «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» появилась в Сети за шесть месяцев до официальной даты выхода.

Видеоматериалы из популярной вселенной Nickelodeon начали распространяться в социальных сетях после того, как один из пользователей заявил, что ему по ошибке прислали полный фильм. Позже лента была выложена целиком, набрав так много просмотров, что попала в список самых популярных фильмов на онлайн-платформе рецензий Letterboxd.

Сингапурская полиция получила сообщение о утечке 16 апреля, после чего оперативно установила личность мужчины, опубликовавшего видео, и он был арестован в течение суток. У него изъяли различные электронные устройства.

Предварительное расследование показало, что он получил несанкционированный доступ к серверу студии, с которого и скачал фильм. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком на семь лет и штраф в размере до $50 тысяч долларов — а возможно, и то, и другое.

Аниматор Джулия Шоэль заявила: «Мы работали над фильмом об Аанге годами, рассчитывая, что сможем отпраздновать всю нашу тяжелую работу в кинотеатрах… только для того, чтобы увидеть, как люди бесцеремонно сливают фильм в Сеть и распространяют наши кадры в Х, как конфеты».

Ее коллега Том Баркел выразил разочарование как Paramount, так и теми, кто сливал информацию, добавив: «Горькая правда в том, что, не поддерживая официальный релиз, вы кусаете руку, которая кормит других».

«Легенда об Аанге», анонсированная в 2024 году, должна был стать началом новой трилогии анимационных фильмов во вселенной «Аватара». В звездный состав актеров озвучки фильма входят Дэйв Батиста, Стивен Йен и Эрик Нам. Первоначально премьера в кинотеатрах была запланирована на 9 октября, но студия подверглась критике после того, как решила выпустить его эксклюзивно на платформе Paramount+.