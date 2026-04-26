Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля прибыла в Киев, передает УНН. У нее запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и визит в Чернобыль по случаю 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС.

«Этим утром, когда мы вспоминаем 40-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС, я еду в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а затем — в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал здоровьем и даже жизнью, защищая Европу от еще большей трагедии», — написала Санду в соцсетях.

Авария на ЧАЭС показала миру, что «катастрофы не имеют границ», подчеркнула президент Молдовы.

«Арка, возведенная над загрязненным реактором, является доказательством того, что страны могут совершать невероятные вещи, когда действуют вместе. Сегодня нам нужны такое же единство и решимость — чтобы защитить мир в Европе. Место Республики Молдова — рядом с теми, кто выбирает строить, а не разрушать», — говорится в сообщении.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария — взрыв и пожар во время испытаний на четвертом энергоблоке. Реактор станции оказался полностью разрушен, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Более 100 тыс. человек были эвакуированы в 1986 году, еще свыше 200 тыс. — в последующие годы.

Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли уже в течение 1986 года. Всего в первые месяцы после катастрофы из-за радиации скончались около 100 человек, 134 человека из числа персонала и ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь.

Чернобыльскую АЭС окончательно закрыли лишь в декабре 2000 года. В 2016-м был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник площадью 227 тыс. га.