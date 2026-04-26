Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только через пять лет после вступления в гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление подготовлено во исполнение принятого ранее закона, нововведение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.

Раньше в правилах указывалось, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ. Теперь формулировка изменена и гласит следующее: чтобы получить право на единое пособие, нужно «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет».

Новое требование о «цензе оседлости» не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином, в том числе жителей новых регионов, на участников программы по переселению соотечественников, бойцов военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, уточняла член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с ТАСС указывал, что нововведение обеспечит адресную поддержку семей с «длительной правовой связью с государством» и закроет «лазейку», из-за которой пособие могло назначаться сразу после получения гражданства.

Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на ее получение имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил в разговоре с RTVI, что по действующему законодательству не граждане России — те, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, — в случае трудоустройства имеют право получать больничные и пособия в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком «на общих основаниях, как граждане Российской Федерации, застрахованные в Социальном фонде». Депутат назвал это неправильным.