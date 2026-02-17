Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который меняет правила индивидуального учета в системе социального страхования, вводит «ценз оседлости» для получения социальных пособий, а также меняет правила получения единого пособия, передает корреспондент RTVI. Документ поддержали единогласно 411 депутатов Госдумы.

Заявленная цель правительственного закона — совершенствование персонифицированного учета в системах обязательного пенсионного и социального страхования. Он упрощает фиксацию трудового стажа для застрахованных граждан, а также снимает излишнюю бюрократическую нагрузку на малый бизнес.

Ко второму чтению на законопроект поступило 28 поправок, рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина на заседании.

Для «одновременного повышения адресности назначения единого пособия» поправки вводят пятилетний ценз оседлости и гражданства, отметила депутат. Поддержку смогут получить только те граждане, которые не менее пяти лет на момент подачи заявления проживали на территории России в статусе гражданина Российской Федерации.

«При этом такое правило не коснется граждан, приобретших гражданство по рождению, по признанию, в том числе жителей воссоединенных регионов, а также участников программы переселенцев, участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий», — сказала Стенякина.

Еще одна принятая поправка снимает ограничения во взаимодействии Социального фонда и застрахованных граждан. Гражданам разрешается обращаться за услугами, оказываемыми Социальным фондом, в любое отделение вне зависимости от адреса регистрации и места работы.

«В настоящее время такие ограничения существуют. А также предлагается предоставлять доступ к личному кабинету застрахованного лица через учетную запись гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Таким образом, данная поправка сделает работу социального фонда более доступной для наших граждан», — заявила Стенякина.

Единое пособие для многодетных семей

Еще одна поправка принята во исполнение поручения президента Владимира Путина, данного по итогам прямой линии, состоявшейся в декабре 2025 года. Предусматривается введение права для многодетных семей на однократное продление назначенного единого пособия, если их среднедушевой доход незначительно (на 10%) превысил прожиточный минимум в регионе.

«Средний допустимый размер превышения по стране в текущем году в абсолютном выражении составит 1 894 рублей. Размер пособия в такой ситуации будет установлен на уровне 50% прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем по Российской Федерации размер выплаты на каждого ребенка в семье составит 9 186 рублей», — привела данные Стенякина.

По ее словам, отказные решения, попадающие под новые нормы и вынесенные Социальным фондом России с 1 января 2026 года, будут также пересмотрены в беззаявительном порядке.

«То есть нашим гражданам не нужно будет подавать никакие заявление и собирать какие-либо дополнительные документы», — пояснила Стенякина.

Со своей стороны, в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила распространить норму не только на многодетные семьи, но и на семьи с одним и двумя детьми.

«Скажите, пожалуйста, разве семья, где один ребенок или двое детей, меньше нуждается в этой выплате? Конечно, правильнее было бы все-таки исходя из наших возможностей, понимая специфику нынешнего бюджета, давайте дальше посмотрим все-таки, как эта норма будет работать. И мы просили бы вас все-таки рассмотреть и распространить ее и на другие семьи с одним и двумя детьми, иными словами, на всех получателей этого самого единого пособия», — сказала Останина.