В ночь на воскресенье, с 20.00 25 апреля по 9.00 26 апреля, над регионами России было уничтожено 252 беспилотника, сообщило Минобороны. С одной из самых массированных атак БПЛА столкнулся Севастополь, в Вологодской области вследствие налета дронов произошла утечка серной кислоты на трубопроводе.

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями.

Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об одной из самых массированных атак на город — силы ПВО сбили 71 БПЛА. Один человек погиб, еще четыре человека пострадали.

Кроме того, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. В нескольких квартирах выбиты окна, местами повреждены балконы. По меньшей мере пять человек сообщили о повреждениях автомобилей.

Осколки БПЛА упали на территории Академии хореографии, повреждены окна.

«Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии», — уточнил Развожаев.

Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов.

Вологодская область

В Вологодской области было сбито 14 БПЛА в районе Череповецкой индустриальной зоны, атакована производственная площадка фосфорного комплекса, отражено не менее трех волн налетов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

В результате атаки был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит», произошла утечка, возгорания не было. Пять человек получили ожоги от серной кислоты, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всех госпитализировали.

По словам Филимонова, утечку серной кислоты ликвидировали, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Незначительно повреждены производственные здания и световая опора.

Другие регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в селе Ржевка пострадали четыре человека. В Алексеевке беспилотник атаковал многоквартирный дом, загорелся балкон одной из квартир, на нескольких этажах повреждены остекление и фасад.

В Воронежской области уничтожены и подавлены 13 БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов дрона поврежден фасад дома и остекление еще двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и линия электропередач.

В Ростовской области беспилотники сбили в одном районе, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Ярославской области пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

В Брянской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях, предварительно, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Власти Владимирской, Новгородской, Тамбовской, Тверской и Липецкой областей о последствиях не сообщали.

На фоне атаки БПЛА Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково, Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги, Череповца и Ярославля.