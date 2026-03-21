Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в думский комитет по защите семьи законопроект, который предоставляет Министерству обороны данные ЗАГС для поддержки семей военнослужащих, сообщили RTVI в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Проект закона 20 марта внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Законопроектом предлагается наделить Минобороны полномочиями на получение в электронной форме сведений о военнослужащих, гражданском персонале Вооруженных сил, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. Речь идет про данные о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС.

Инициатива позволит ускорить и оптимизировать предоставление военнослужащим и их семьям социальных гарантий и компенсаций, а также упростить процесс ведения воинского учета, указывают авторы законопроекта.

«Наши солдаты, офицеры, их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты. Те, кто рискует жизнью ради будущего России, должны знать, что государство поддержит их и их близких», — подчеркнул Володин.

Проект изменений в постановление правительства, разрешающий доступ ФСБ к сведениям из Единого госреестра ЗАГС, был подготовлен в 2024 году. В том же году соответствующие поправки в федеральный закон об актах гражданского состояния рассматривали в Госдуме. Авторы инициативы предлагали обязать Федеральную налоговую службу (ФНС), которая является оператором госреестра ЗАГС, предоставлять ФСБ такие данные, как регистрация рождения и смерти, заключение и расторжение брака, перемена имени. Право получить эти сведения уже есть у МВД, Минздрава, Росстата, Минцифры, Социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, а также избиркомов.

В декабре 2025 года Госдума приняла закон, позволяющий ФСБ получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории России, если информация нужна для выполнения задач ведомства. Новая норма начнет действовать с 1 апреля 2026 года.

С 2025 года в России действует реестр воинского учета. Он представляет собой цифровую базу данных о военнообязанных. В реестре содержатся личные и паспортные сведения, СНИЛС, информация о гражданстве, месте жительства, образовании, трудовой деятельности и др.