В Госдуму внесли законопроект, который отменяет обязательную приостановку решения призывной комиссии об отправке гражданина на службу в случае обжалования решения военкомата через суд. Соавтор документа, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя инициативу, заявил RTVI, что «призывник должен быть все-таки призван, и тут вариантов нет».

Авторы законопроекта — депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предлагается внести в пункт 4 статьи 29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Действующая редакция этого закона предусматривает, что в случае обжалования гражданином решения призывной комиссии в судебном порядке, такое решение приостанавливается до вступления в законную силу решения суда. То есть призывника не могут направить на службу в армию в период рассмотрения иска об оспаривании решения военкомата.

Однако по действующим правилам, которые прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), суды «вправе приостановить действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого действия». То есть приостановление оспариваемого решения «является правом суда, а не обязанностью», поясняется в сопроводительных документах к законопроекту.

Таким образом, с принятием закона приостановка решения военкомата будет оставаться на усмотрение суда. Суд будет вправе приостановить решение военкомата при соответствующем обращении призывника, но не обязан.

«Призывник должен быть все-таки призван, и тут вариантов нет. Человек должен пойти и отслужить, как, собственно, отцы и деды делали. Говорят — откосить. Ну, это не по-мужски просто. Как можно к мужчине относиться, к парню, который пытается откосить от армии? Ну, это так, какой-то мужчина наполовину, может быть», — сказал RTVI соавтор законопроекта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Призывник имеет право обжаловать в суде, например, отказ в замене военной службы на альтернативную или же решение о признании годным к службе.

С 1 января 2026 года вступил в силу закон о круглогодичном призыве. Таким образом действовавшая ранее система с двумя призывами в год — весенним и осенним — была заменена на призыв в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. Цель закона — разгрузить военные комиссариаты, заявлял RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Согласно закону о круглогодичном призыве, призывники обязаны проходить медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года. Направлять новобранцев в войска будут в прежние сроки: в апреле-июле и октябре-декабре.