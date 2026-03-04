В Москве на 15% сократят численность гражданских госслужащих и управленцев отдельных учреждений, подведомственных мэрии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

Причиной такого решения стало замедление роста доходов городского бюджета — за январь-февраль он составил лишь 2% вместо запланированных на этот год 6,5%.

Выполнение стратегической программы развития Москвы, покрытие социальных обязательств и выделение средств на совместные мероприятия с Минобороны возможно только в условиях сбалансированного бюджета, отмечается в сообщении.

С этой целью придется провести сокращение в органах исполнительной власти, что должно быть сделано до 1 июня. Сокращение не коснется учреждений, которые предоставляют жителям социальные услуги, сказано на сайте.

Решение было принято по итогам рассмотрения вопросов исполнения бюджета в президиуме правительства Москвы.

Ради сохранения возможности выполнять ключевые задачи также решено сократить на 10% финансирование инвестиционной программы, которое было запланировано на этот год. В частности, отложат некоторые проекты благоустройства и проведения культурно-массовых мероприятий.

В мэрии обещают, что эти меры никак не повлияют на сроки реализации главных задач, таких как реновация жилья и строительство метро.

Как пояснил Собянин, за счет сокращения численности госслужащих и оптимизации расходов Москва при недостаточном доходе бюджета сможет гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и стратегических задач развития города и сохранение высоких стандартов предоставления услуг.

Это также позволит в полном объеме профинансировать содействие Минобороны России и поддержку военнослужащих и членов их семей, добавил мэр.