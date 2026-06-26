Уже как минимум в 22 регионах России власти официально ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, посчитал RTVI. За последние два дня такие лимиты ввели в 10 субъектах федерации.

В Самарской области до 8 июля будет разрешено заправлять только 40 литров бензина исключительно в бак.

«На две недели вводим ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 литров бензина, до 100 литров дизеля. Кроме того, останавливаем отпуск топлива в канистры и другие емкости», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Власти Забайкальского края с 18:00 25 июня ввели режим повышенной готовности и ограничили отпуск бензина до 15 литров в один бак.

Минэнерго Дагестана установил лимит в 20 литров бензина и 50 литров дизеля, а в Калининградской области ввели ограничения в 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. В Орловской области лимит — 30 литров в случае заправки в населенных пунктах и 50 литров — на трассах.

В Ульяновской области с 25 июня также действуют временные ограничения «для устранения спекуляций». Теперь в бак можно залить не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля. Как отметили в правительстве региона, эти меры «временные и будут действовать до особого распоряжения».

Лимиты установлены и в Мордовии.

«Для равномерного распределения топлива между потребителями и стабилизации ситуации Оперативным штабом Мордовии принято решение — с 20:00 23 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина: 30 литров на одно транспортное средство; 60 литров дизельного топлива для легкового автомобиля; 300 литров — для грузового», — сообщил глава республики Артем Здунов.

В Липецкой области ограничения на отпуск горючего будут действовать до 28 июня — 30 литров бензина на одну машину.

Власти Новосибирской области «рекомендовали» владельцем АЗС установить лимит в 40 литров бензина на машину, а дизель отпускать по 80 литров.

Также об ограничениях объявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, однако не пояснил, какими именно будут лимиты.

«Для стабилизации обстановки в Адыгее вводятся временные ограничения на объем заправки легковых автомобилей. Эти меры направлены на равномерное распределение топлива. Поручил профильным службам находиться на постоянном контакте с поставщиками», — рассказал глава республики.

Ранее власти ввели ограничения в Курганской, Омской, Саратовской, Белгородской, Пензенской, Брянской и Курской областях, а также в Санкт-Петербурге, Крыму и на Донбассе.