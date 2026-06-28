В Иркутской области объявлен режим повышенной готовности из-за нехватки автомобильного топлива на заправках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Все АЗС, работающие в области, теперь обязаны установить лимит отпуска топлива: не более 50 литров в сутки на одну заправку одного автомобиля. Кроме того, временно запрещается покупать бензин и дизель в канистры — заливать топливо разрешается только непосредственно в баки транспортных средств.

Ограничения не распространяются на технику МЧС, кареты скорой медицинской помощи, транспорт коммунальщиков и сельскохозяйственную технику. Предприятиям и организациям, чьи функции не связаны с жизнеобеспечением, рекомендовано отправить как можно больше работников на дистанционный режим.

Полиции Кобзев поручил патрулирование АЗС, чтобы не допустить нарушение общественного порядка в очередях и предотвращать факты незаконной торговли топливом — например, продажу бензина канистрами.

Главную задачу иркутских властей губернатор сформулировал как снижение остроты дефицита топлива и уменьшение ажиотажа на автозаправочных станциях.

«Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках», — рассказал глава региона.

Кобзев выразил надежду, что первые результаты принятых мер станут заметны уже на следующей неделе, то есть в ближайшие дни.

Ситуация с топливом в Иркутске была непростой: по данным НГС.ру, жители города проводили в очередях на заправках по 8—9 часов, а длина хвостов автомобилей достигала 3—4 километров.

В конце прошлой недели ограничения ввела сеть АЗС «Крайснефть» — сначала продавала до 20 литров в одни руки без возможности налива в канистры, а затем полностью перешла на обслуживание только корпоративных клиентов.

К середине недели единственной сетью, где обычные водители могли заправить личный автомобиль, оставалась «Роснефть» — но и там лимит сократился с 50 до 30 литров.

Накануне введения режима повышенной готовности Кобзев летал в Москву и встречался с вице-премьером Александром Новаком, передав ему предложения по нормализации ситуации. При областном правительстве был создан оперативный штаб, направивший в федеральный центр заявку на поставку дополнительных объемов топлива.

Топливный кризис охватил не только Иркутскую область. Ограничения на продажу бензина к концу июня введены более чем в 20 российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Воронежской, Самарской, Омской, Белгородской, Курской областях, Татарстане, Дагестане, Забайкалье и ряде других субъектов. В большинстве случаев лимиты варьируются от 20 до 50 литров на один автомобиль, отпуск в канистры запрещен.

Новак при этом заверил, что в стране сформировано достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка, а проблемы спровоцированы искусственным ростом спроса на 20—30% на фоне потребительского ажиотажа.

Минэнерго России заявляет, что ситуация под контролем и должна улучшиться в первой половине июля, после завершения ремонта на нескольких крупных НПЗ. Эксперты топливного рынка прогнозируют, что дефицит топлива должен существенно снизиться к середине июля, а полностью исчезнуть — к августу 2026 года.