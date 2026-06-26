В Крыму и Севастополе синхронно ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом объявили в видеообращениях к жителям глава республики Сергей Аксёнов и губернатор города Михаил Развожаев.

Аксёнов сообщил, что режим ЧС вводится с 13:00 (время совпадает с московским).

«Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений и с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена», — сказал он.

Глава Крыма призвал всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

«Вместе мы прорвемся», — заключил он, не приводя подробностей решения и не называя причин.

Развожаев начал сообщение с того, что оценил ситуацию с энергообеспечением Крымского полуострова как «сложную». По его словам, ведутся ремонтные работы, которые при отсутствии дополнительных препятствий позволят полностью восстановить подачу электричества в течение ближайших суток.

«Тем не менее в настоящее время вместе с главой Республики Крым <…> договорились, что в наших регионах <…> вводим ЧС регионального уровня <…>. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах», — объяснил губернатор Севастополя.

Он также уведомил жителей, что если их бытовая техника первой необходимости, например, холодильник, вышла из строя из-за отключений электроэнергии и ее эпизодических включений, то они могут обратиться за возмещением в муниципальные комиссии. Все они должны работать, дал понять Развожаев.

«ЧС вводится <…> с сегодняшнего дня и будет действовать до улучшения ситуации», — подытожил он.

Из указов о ЧС, опубликованных на сайтах правительств Крыма и Севастополя, следует, что речь идет о «техногенной чрезвычайной ситуации». В документе за подписью Аксёнова написано, что она сложилась «на приграничных с Украиной территориях». В указе Развожаева говорится, что она возникла «вследствие аварии на объектах электроэнергетики» города и вводится «в целях ликвидации последствий аварии на объектах электроэнергетики в городе Севастополе в связи с обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины».

Обстановка в Крыму и Севастополе

Утром 26 июня Развожаев сообщил, что ночь была «крайне напряженной», на подлете к городу было сбито почти 70 беспилотников. Это помешало завершить восстановление энергосетей до утра, как планировалось, продолжил он.

«Все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия ограничений», — говорилось в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Аксёнов накануне назвал «острой» проблему нехватки топлива в Крыму, а также предупредил о временном отключении энергоснабжения по всей республике в связи с тем, что «от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура».

Он заявил, что над проблемой топливного дефицита работают как региональные, так и федеральные власти.

«Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнет улучшаться, вы это сразу заметите», — обратился он к крымчанам.

Глава региона призвал «не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям», отметив, что «главная цель врага — запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов». По словам Аксёнова, «те меры, которые должны обеспечивать безопасность с точки зрения любых наземных и других действий, приняты в полном объеме».