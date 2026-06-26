Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на пятницу, 26 июня, были перехвачены или уничтожены 660 украинских БПЛА над территориями 14 регионов России, включая Москву и Подмосковье, области, граничащие с Украиной, а также другие регионы Центрального и Южного федеральных округов.

Херсонская область осталась без электричества в результате ночной атаки ВСУ на инфраструктуру региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо. По его данным, средствами ПВО и РЭБ, а также мобильными огневыми группами уничтожены и нейтрализованы 38 ударных беспилотников.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. <…> Несмотря на сохраняющуюся угрозу обстрелов и сложную оперативную обстановку, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей», — написал он.

В Тульской области в результате массированной беспилотной атаки «зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Также, по его словам, при повреждении частного дома в Щекинском районе пострадала женщина.

Всего, по данным Миляева, за ночь и утро над регионом уничтожили 174 дрона. После повреждения предприятия ведется мониторинг окружающей среды, показатели в норме, добавил он.

Почти 70 беспилотников сбили на подлете к Севастополю, режим воздушной тревоги действовал практически всю ночь, написал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, напряженная обстановка повлияла на сроки ремонта электросетей, который не удалось закончить за ночь.

«Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов», — пообещал он в сообщении в 10:12 утра. Восстановление электроснабжения планируется ориентировочно к 18:00.

Также пока не восстановлено в полной мере водоснабжение — из-за нестабильного напряжения электросетей на гидроузлах в нескольких районах возникли проблемы с напором воды, пояснил Развожаев.

О 50 дронах, сбитых за ночь и утро на подлете к Москве, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно утренней сводке Минобороны, с 7:00 до 9:00 мск над 10 регионами ЦФО и ЮФО, включая Москву и область, перехвачены и уничтожены 46 БПЛА.