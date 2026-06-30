Российские регионы продолжают вводить лимиты на бензин из-за дефицита и ажиотажа. Подобные ограничения действуют уже в почти 30 субъектах федерации, посчитал RTVI. Последней на данный момент стала Орловская область, чьи власти попытались сбить ажиотаж и решить проблему нехватки топлива необычным способом. Подробнее — в материале RTVI.

Бензин по номерам авто

Вечером 29 июня губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о схеме, которую вводят власти, чтобы избавиться от очередей на заправках. Так, с 4 июля отпуск бензина на одну машину увеличивается с 30 до 50 литров, но есть нюанс.

Отпуск горючего будет осуществляться по графику, который основывается на первой цифре регистрационного номера автомобиля. То есть в субботу получить свои 50 литров на АЗС смогут владельцы машин, регистрационный номер которых начинается на 0 или 1. В воскресенье схема распространяется на номера, начинающиеся с 2 или 3, в понедельник — 3 и 4, во вторник — 5 и 6 и так далее до 9.

Андрей Клычков добавил, что три заправки в Орле будут продавать бензин для автомобилей с номерами других регионов.

«Некоторые приезжают по несколько раз и потом перепродают бензин на «Авито» — это нарушение законодательства. С силовиками этот вопрос проговорим. В первую очередь, необходимо закончить эпопею с перекупами, мы для этого и ввели ограничения», — объяснил губернатор Орловской области.

Лимиты будут действовать на всех АЗС «Роснефти» и «Газпромнефти».

Новые ограничения

Также лимиты на продажу топлива ввели в Башкирии. Вице-премьер региона Александр Шельдяев объявил, что теперь заправиться можно только на 30 литров, а заливать в канистры запрещено. При этом ограничения не коснуться бюджетных организаций.

В Якутии на АЗС сети «Саханефтегазсбыт», которая принадлежит правительству региона, установили потолок в 30 литров бензина и 200 литров дизеля.

В Иркутской области власти ввели режим повышенной готовности, «чтобы не допустить чрезвычайной ситуации».

«На АЗС сети «Роснефть» вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема», — сообщил губернатор Игорь Кобзев.

В Приморском крае объявили, что ситуация с бензином и дизелем — «на особом контроле правительства региона».

«В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе — до 200 литров. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до 1 тыс. литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются», — заявил зампред правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

Как отметил политолог Илья Гращенков, пустой бак оказался хуже пустого холодильника. Дефицит бензина быстро перестал быть хозяйственной проблемой, «став проверкой способности государства управлять кризисом, который бьет не по абстрактной макроэкономике, а по бытовой нормальности».

«Регионы тем временем уже соревнуются в антикризисных ноу-хау. Где-то лимиты 20—30 литров, где-то больше, но с отсутствием одной из марок, запрет на отпуск в канистры, отдельные правила для трасс, грузовиков, сельхозтехники, коммунальных и экстренных служб. <…> Но это уже не рынок, а распределительная система. Пока мягкая, временная и объясняемая логистикой. Но государство ощутимо начинает делить потребителей на приоритетных и второстепенных», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее власти как минимум 22 регионов ввели ограничения на продажу бензина. В частности, лимиты затронули юг России, приграничные области, а также Приволжский федеральный округ.