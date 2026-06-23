Поставки российской нефти в Индию по итогам июня достигнут рекордного уровня в 2,55 млн баррелей в сутки (б/с), следует из данных аналитической компании Kpler. Это превысит майский уровень в 2,13 млн б/с, который был третьим по величине за всю историю наблюдений, пишет Reuters.

В июне почти половина всего индийского импорта нефти придется на поставки из РФ: это резкий рост по сравнению со средним показателем до начала американо-израильской операции против Ирана — тогда российская нефть составляла меньше четверти (23%) от общего объема закупок.

Reuters поясняет, что Индия нарастила импорт российской нефти после того, как администрация президента США Дональда Трампа временно отменила запрет на ее покупку на фоне блокады Ормузского пролива, серьезно ограничившей поставки ближневосточной нефти.

Срок действия временного снятия санкций истек 17 июня, и Минфин США его не продлил. Теоретически это означает, что Индия должна снова сократить импорт российской нефти. Однако, отмечает Reuters, на практике это зависит от степени уверенности властей страны и местных нефтеперерабатывающих заводов в том, насколько в дальнейшем можно полагаться на закупки ближневосточной нефти.

Пока Индия по-прежнему воздерживается от закупок у некоторых ближневосточных производителей, говорится в публикации агентства. По прогнозам Kpler, импорт из Саудовской Аравии в июне составит 349 тыс. б/с, хотя за три месяца до иранского конфликта Нью-Дели закупал в этой стране по 832 тыс. б/с.

В последние месяцы Индия наращивает и импорт российского угля: в мае и июне он достиг показателей, вошедших в топ-3 самых высоких за всю историю наблюдений.

Россия, вероятно, останется ключевым поставщиком угля в Индию, делает вывод Reuters. Что касается нефти, то и ее Нью-Дели предпочел бы продолжать закупать в РФ — но многое будет зависеть от того, вернется ли Трамп к идее усилить санкционное давление на Москву.