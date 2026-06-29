Оперативно решить вопрос с дефицитом топлива в России можно за месяц, однако прогнозы не должны быть убаюкивающими, проблема исчезнет с прекращением атак Украины по объектам ТЭК, заявили RTVI опрошенные депутаты Госдумы.

«Президентом и правительством разработаны меры по ликвидации дефицита топлива. Думаю, что если оперативно эти меры будут осуществлены, то дефицит бензина исчезнет. Я очень надеюсь, что это будет очень быстро», — заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

В произошедшем парламентарий винит исполнительную власть.

«Я не могу поверить, чтобы в стране, которая занимает второе место по добыче нефти, не было бензина или ГСМ. Я считаю, что это нераспорядительность правительства, это просто упущение наших правительственных чиновников, организаторов логистики. Власти должны привлечь все железные дороги, все нефтеналивные танкеры, которые ходят по внутренним рекам для того, чтобы наладить поставки бензина в те точки, где его недостаточно», — сказал Арефьев.

Также он настаивает на наращивании добычи нефти.

«Для того, чтобы обстоятельно обсудить этот вопрос, решить этот вопрос, обеспечить всю страну топливом, я считаю, можно буквально в один месяц. Так пусть решают!» — заявил Арефьев.

«Как раньше не будет»

Прогнозы должны быть честными, не убаюкивающими, а реалистичными, ситуация с бензином связана с внешними факторами, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов.

«Ситуация эта, скорее всего, будет такой до тех пор, пока договоренности, которые были обозначены в Анкоридже на Аляске, не станут предметом официально согласованных позиций. То есть пока то, что Трамп предложил Путину, и то, с чем Владимир Владимирович мудро и великодушно согласился, не будет реализовано, мы будем в целом находиться в ситуации террористических атак со стороны киевского режима на наши объекты критической инфраструктуры, а они это делают при поддержке европейских стран НАТО», — сказал депутат.

По мнению парламентария, «не должно быть никаких иллюзий», на дефицит топлива следует реагировать максимально адекватно, и прежде всего следует изучить опыт сопоставимых периодов истории России и применить его на практике.

«Такие технические решения у нас существуют, просто их надо реанимировать и запустить. Мы когда-то жили в период холодной войны с США, и наверняка из подходов того времени можно и нужно найти такие меры, которые обезопасят наши хранилища топлива от любых атак извне», — сказал парламентарий.

В целом же Наумов полагает, что «как раньше уже не будет».

«Я считаю, и это моя личная позиция, а не позиция как депутата Госдумы, такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет», — сказал собеседник RTVI.

Сейчас в приоритетах должно быть обеспечение топливом без ограничений общественного транспорта, а также спецтранспорта — скорой помощи, полиции, МЧС и так далее, подчеркнул он.

«Для этого, действительно, и вице-премьер Новак прав, и президент это видит, что наших внутренних резервов достаточно. А дальше, по моему личному мнению, само общество в такой ситуации должно как-то реагировать и понять, что иногда в чем-то нужно свое потребление саморегулировать», — рассуждает Наумов.

При этом он убежден, что «нужно, чтобы всегда было топливо на заправках», однако, прогнозирует в перспективе рост цен.

«Понятно, что за ценовыми коридорами надо следить, но, наверное, в таких ситуациях важно, чтобы пусть не такое доступное по цене, как раньше, но физически доступное топливо было на как можно большем количестве автозаправочных станций по всей России», — заявил Наумов.

Дальше, продолжил собеседник RTVI, снова подчеркнув, что это его личная позиция, «уже можно ставить вопрос о субсидировании выросших расходов на топливо, так же как мы сейчас субсидируем расходы на услуги ЖКХ, если они превышают 20% от дохода домохозяйства».

Президент России Владимир Путин 28 июня провел совещание по ситуации с топливом. Он обратил внимание на то, что резервы бензина, дизеля и ГСМ достаточны, а уже в июле объем производства станет больше июньского.