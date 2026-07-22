Новым главнокомандующим ВСУ стал один из самых молодых генералов Украины Михаил Драпатый. Что о нем известно и как эксперты оценили его назначение — в материале RTVI.

Михаилу Драпатому 43 года. Он принадлежит к молодому поколению украинских офицеров, сделавших стремительную карьеру за последние 10-12 лет. На Украине его позиционируют как сторонника инноваций, реформ и развития беспилотных технологий.

Принося присягу при официальном вступлении на пост главкома ВСУ, Драпатый использовал лозунг из УНА-УНСО*.

Драпатый родился в 1982 году в Каменец-Подольском, в Хмельницкой области на западе Украины. В 2004 году он окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. К 2014 году дослужился до майора.

В 2014 году в Мариуполе Драпатый командовал батальоном, подавлявшим протест против майдана. В соцсетях публиковали видео его езды по баррикадам в центре города. Осенью 2016 года российский Следственный комитет возбудил в отношении Драпатого уголовное дело за обстрелы донецких гражданских объектов из тяжелой артиллерии. В 2023 году по этому делу он был объявлен в розыск МВД России.

На протяжении трех лет вплоть до 2019 года Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой в Конотопе, после чего два года отучился в Национальном университете обороны Украины. В 2021 году британский посол Мелинда Симмонс вручила ему переходящий приз — меч королевы — как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня. Получая его, Драпатый встал на колени и поцеловал лезвие: его фото в этой позе вызвали издевки и критику со стороны украинцев после публикации в СМИ.

В том же году Драпатый получил звание бригадного генерала и уже через несколько месяцев стал заместителем командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. В 2023 году его поставили во главе Одесской оперативно-стратегической группировки, а на следующий год — заместителем начальника Генштаба по вопросам военной подготовки.

Первое по-настоящему крупное повышение Драпатый получил осенью 2024 года, возглавив Сухопутные войска Украины. Однако уже в начале следующего лета он попросился в отставку и был освобожден от должности через два дня. После этого его назначили командующим Объединенными силами ВСУ.

Драпатый одним из первых поддержал теперь уже бывшего министра обороны Михаила Федорова, отставку которого связали с противостоянием между ним и отстраненным вчера главкомом ВСУ Александром Сырским. Драпатый, как выяснилось уже после отставки Федорова, ранее получил от Сырского как минимум три служебных выговора.

Старший аналитик украинского фонда помощи военным «Вернись живым»** Николай Белесков отметил, что популярность Драпатого в рядах ВСУ не отменяет системных проблем — дефицита личного состава, незавершенных реформ на уровне корпусов и нехватки квалифицированного персонала.

«Как бы ни был популярен новый главком, управление боевыми действиями остается сложнейшей задачей», — заключил аналитик.

О серьезных проблемах Драпатого пишет и украинское издание «Страна», ссылаясь на свои источники в ВСУ. По их словам, многие генералы из высшего командования Вооруженных сил Украины относятся к новому главкому враждебно и не признают его авторитет, поскольку отказываются признавать его эффективнее себя самих. Собеседники издания отметили, что у этих генералов есть прямой канал связи с президентом страны в обход Драпатого.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

** Признан в России нежелательной организацией.