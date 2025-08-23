Застрявшая на самой высокой и опасной горе Киргизии на высоте свыше 7 тыс. м россиянка Наталья Наговицына погибла, пишут СМИ и телеграм-каналы. Альпинистка пролежала на пике Победы 11 дней со сломанной ногой, у нее был минимальный запас еды и воды, а также рваная палатка и горелка.

О гибели Наговицыной 22 августа сообщал «Вечерний Бишкек». По данным издания, женщина скончалась от холода и истощения.

«По информации источников, спасатели пытались оказать помощь, однако из-за суровых условий операция была крайне затруднена. Смерть альпинистки подтверждается официальными представителями экспедиции», — говорится в материале.

О смерти Наговицыной также сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на экспертов МЧС Киргизии. В посте отмечается, что температура на той высоте, где находится спальный мешок Натальи, колеблется от -23 до -27.

UPD: начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил РЕН ТВ, что операция по спасению россиянки окончена. По его словам, начиная с 1955 года с пика Победы «не удалось эвакуировать ни одного человека».

Shot 23 августа пишет, что тело россиянки смогут забрать с высоты 7 тыс. метров, где она находится, как только «нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту».

Наговицына с 12 августа находилась одна на пике Победы. Последний раз живой ее видели 18 августа — тогда дрон снял ее на видео рядом с палаткой.

«Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7,2 тыс., и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — цитирует Shot участника экспедиции Илью Храброва.

22 августа стало известно, что спасатели приостановили операцию по спасению Наговицыной. В Федерации альпинизма России уточнили, что это решение было принято в связи со сложными погодными условиями, а также проблемами со здоровьем одного из спасателей.

Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы 12 августа. Первую помощь девушке оказал ее напарник Роман Мокринский, после чего он спустился в штурмовой лагерь, чтобы вызвать подмогу. Также россиянку пытались спасти альпинисты из Италии и Германии, но ее итальянский коллега получил обморожение и через стуки скончался от отека мозга в одной из пещер на высоте 6,9 тыс. метров.

Shot пишет, что также была отозвана спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянского коллеги Наговицыной с высоты 4,5 тыс. метров.

Несколько раз группа спасателей пыталась добраться к Наговицыной на вертолете, но не смогла этого сделать из-за погодных условий. 20 августа в соцсетях появилась информация о том, что альпинистка не подает признаков жизни.

В тот же день сургутский альпинист Александр Щербашин, поднимавшийся на пик Победы и Эльбрус, заявил RTVI, что, по его мнению, шансы Наговицыной спастись крайне малы: «Там очень длинный гребень, и для того, чтобы человека оттуда вынести, нужно в различных условиях от 8 до 18 человек, в среднем где-то так, обычно в таких условиях это происходит».

Пик Победы является самой высокой точкой горного хребта Тянь-Шань и наивысшим пиком Киргизии, его высота составляет 7439 метров. Он считается самым сложным и опасным для восхождения семитысячником на территории бывшего Советского Союза.

Подруга Наговицыной Лия Попова рассказала «Комсомольской правде», что альпинистка давно хотела покорить пик Победы, но ей это не удавалось: «Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок “Снежный барс”. Для альпинистов это очень престижно».

По словам собеседницы издания, полгода назад Наговицына уже ломала ногу в походе, но «не жаловалась никогда»: «Была в отличной физической форме, участвовала в забегах. В целом была готова к таким походам».

При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил ТАСС, что альпинистка явно была не готова к такому сложному маршруту: «Выходить на пик Победы без подготовки — все равно что выходить в открытый космос без скафандра».

В 2021 году на пике Хан-Тенгри погиб муж россиянки. Во время прохождения маршрута его парализовало, и Наговицына оставалась с ним до прибытия спасателей. Однако те смогли эвакуировать только ее. Через год Наговицына вернулась и поставила памятную табличку в честь погибшего супруга.