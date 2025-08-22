Спасатели 22 августа приостановили операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы в Киргизии. Об этом сообщают ТАСС, РБК и «Звезда» со ссылкой на источники.

В Федерации альпинизма России утверждают, что операция была приостановлена из-за погодных условий и проблем со здоровьем одного из спасателей. Киргизские специалисты решили вернуться в базовый лагерь, а итальянские планируют продолжить восхождение, пишет ТАСС.

Глава базового лагеря Дмитрий Греков в разговоре со «Звездой» уточнил, что травму получил руководитель спасательного отряда Виталий Акимов. Как рассказывает собеседник телеканала, 16 августа он был «с той же бригадой, которая потерпела крушение вертолета, и ребята пострадали».

«Сейчас [Акимов] снова вышел. И на высоте 6 100 [метров] у него начались боли в спине. Видимо, был все-таки удар во время падения вертолета. Поэтому я развернул всю группу, их четыре человека», — пояснил Греков.

Он добавил, что работа спасателей осложняется снегопадом и нулевой видимостью. По прогнозам руководителя базового лагеря, альпинистка вряд ли смогла выжить.

Начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Карачаево-Черкесской Республики Адил Чаргынов в беседе с РЕН ТВ заявил, что около 18:20 мск группа спасателей находилась на высоте 4500 метров. По его словам, пока неизвестно, будут ли организованы повторные попытки добраться до россиянки и кто их будет осуществлять — новая спасательная бригада или уже сформированная.

Вместе с тем РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минобороны Киргизии писало, что вертолет ведомства готов к срочному вылету для спасения Наговицыной. По словам собеседника агентства, информацией о прекращении операции ведомство не располагает.

«Наш вертолет все еще дежурит. Он готов в любой момент вылететь для спасения Наговицыной», — подчеркнул представитель пресс-службы киргизского Минобороны.

В киргизском МЧС также заявили ТАСС, что не располагают сведениями о прекращении поиска Наговицыной, хотя 22 августа данные насчет продвижения группы спасателей на пике Победы уточнялись несколько раз.

Наталья Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы 12 августа. Первую помощь девушке оказал ее напарник Роман Мокринский, после чего он спустился в штурмовой лагерь, чтобы вызвать подмогу. Также россиянку пытались спасти альпинисты из Италии и Германии — они оставили ей палатку, спальный мешок, продукты и газ. Затем они решили вернуться в лагерь, итальянский альпинист получил обморожение и через стуки скончался от отека мозга в одной из пещер на высоте 6,9 тыс. метров.

Несколько раз группа спасателей пыталась добраться к Наговицыной на вертолете, но не смогла этого сделать из-за погодных условий. 20 августа в соцсетях появилась информация о том, что альпинистка не подает признаков жизни. Начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов заявил РЕН ТВ, что у ведомства таких данных нет — выводы можно будет делать после того, как специалисты доберутся к россиянке.