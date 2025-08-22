Спасатели намерены добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы в Киргизии, 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

По словам собеседника агентства, поисково-спасательная группа преодолела рубеж в 6 тыс. м и продолжает движение. Согласно прогнозам, спасатели должны добраться до Наговицыной 24 августа, но на это могут повлиять различные факторы, включая погодные условия.

«Погода в этом районе сейчас очень сложная, сильный ветер», — сказал источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что к Наговицыной отправлены восемь киргизских спасателей, которые входят в число лучших в республике.

Источник РЕН ТВ, в свою очередь, утверждает, что спасатели должны добраться до альпинистки 22 августа. «С ними пока связи нет. Сегодня ожидаем, что спасатели дойдут до места, где находится Наталья», — подчеркнул он.

Представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в своем телеграм-канале, что на гору должен был вылететь вертолет с итальянскими пилотами, однако полет перенесли на 25 августа.

«Завтра и послезавтра, 23-24 августа, по прогнозу нелетная погода. Следующий вылет запланирован на 25 августа. Ребята, работающие на горе, завтра будут искать тело итальянского альпиниста. Сегодня поднимаются на 6400 м», — написала она.

Данных о состоянии альпинистки нет

По данным СМИ, 47-летняя Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы 12 августа. Первую помощь альпинистке оказал напарник Роман Мокринский, затем он решил завершить пуск самостоятельно и рассказать о произошедшем штурмовому лагерю. Первые сообщения о происшествии появились лишь спустя неделю.

Наговицыну также пытались спасти альпинисты из Италии и Германии. Они оставили женщине палатку, спальный мешок, продукты и газ, после чего приняли решение возвращаться в лагерь. Итальянский альпинист в итоге получил обморожение, а через сутки скончался от отека мозга в одной из пещер на высоте 6,9 тыс. м.

После этого за Наговицыной прилетела группа спасателей на вертолете, но борт «попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку». Спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы Еще один вертолет смог эвакуировать их и еще нескольких альпинистов, но до застрявшей альпинистки добраться так и не удалось.

20 августа в соцсетях появились сообщения о том, что Наговицына якобы не подает признаков жизни. Начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов заявил РЕН ТВ, что у ведомства таких данных нет. По его словам, спасатели доберутся до альпинистки 24-25 августа, после чего можно будет делать выводы.

В Федерации альпинизма России 22 августа заявили, что данных о состоянии Наговицыной по-прежнему нет. По словам собеседника ТАСС, информация появится не раньше субботы, когда спасатели доберутся до точки ее нахождения. «Будем надеяться на лучшее», — сказал он.

«Сообщают о том, что ее нет в живых? Они, что, видели ее? Это спекуляция. Есть ли реальные шансы ее спасти? Все может быть, как можем судить», — приводит РИА Спорт слова вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Наговицина отправилась покорять пик Победы со свежей травмой, сообщает kp.ru со ссылкой на ее подругу Лию Попову. По ее словам, альпинистка полтора года назад сломала ногу, когда была в походе, но при этом продолжила участвовать в забегах.

В публикации издания отмечается, что Наговицина в 2024 году пыталась покорить пик Победы, чтобы получить альпинистский значок «Снежный барс», но гид тогда принял решение остановить восхождение. По словам Поповой, альпинистка весь год «бредила походом, это была ее мечта».

Есть ли шансы на спасение

Пятницын объяснил ТАСС, что к восхождению на горы уровня пика Победы необходимо готовиться не менее десяти лет. Это необходимо для того, чтобы организм привык к разреженному воздуху и давлению.

«Но бывают и люди, которые идут туда без должной подготовки, после чего происходят такие ситуации», — сказал вице-президент Федерации альпинизма России.

По словам Пятницына, спасти Наговицину будет «практически невозможно»,

«Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека. Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, прошло «очень много времени», и «там уже погода все сделала». Яковенко усомнился в том, что спасатели доберутся до места, где находится Наговицына.

«Если говорить о том, что они ее возьмут и понесут, это практически исключено. Я даже не представляю, как это вообще возможно сделать. Это достаточно сложный участок гребня, и взять какого-то человека и как-то его нести, даже если он будет хотя бы живой, а здесь вы представляете, человек, который не может двигаться. Мы все очень переживаем, мы все верим, что какое-то чудо свершится, и она оттуда спустится. Но если она не спустилась за это время, значит, вряд ли она сможет спуститься оттуда», — порассуждал он в разговоре с агентством «Москва».

Наговицына находится в так называемой зоне летальной адаптации, где «с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни», заявил ТАСС спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Герой России Владимир Легошин, принимавший участие в десятках спасательных операций.

«Мне кажется, шансы на спасение минимальны. Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. <…> Если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там — пять суток», — пояснил он.

По словам Легошина, на пике Победы лежит около 16 тел погибших, которые не могут снять. Он добавил, что ранее готовился проект, в рамках которого планировалось эвакуировать эти тела, но реализовать его не удалось.