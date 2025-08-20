Шансы, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая девятый день выживает со сломанной ногой на пике Победы в горах Киргизии, вернется живой, крайне малы. Таким мнением в беседе с RTVI поделился поднимавшийся на пик Победы и Эльбрус сургутский альпинист Александр Щербашин.

«Мое мнение — маловероятно, что она выберется живой оттуда. Там очень длинный гребень, и для того, чтобы человека оттуда вынести, нужно в различных условиях от 8 до 18 человек, в среднем где-то так, обычно в таких условиях это происходит», — сказал он.

Щербашин подчеркнул, что подготовка к покорению пика Победы должна быть очень тщательной. И это касается не только экипировки, но и напарников, а также команды в целом.

«Необходима связь с базовым лагерем постоянная, чтобы была какая-то надежда на спасение от кого-либо в случае экстренной ситуации, потому что потеря снаряжения либо частичная потеря здоровья, конечно, может произойти в любой момент. Подстраховка снизу нужна обязательно», — рассказал собеседник RTVI.

И нельзя забывать об акклиматизации, подчеркнул Щербашин: «Чтобы организм на этой высоте работал не на коротких промежутках времени, чтобы организм был готов к функционированию на такой высоте».

Еще один опытный альпинист — Александр Кириков — сообщил RTVI, что пик Победы — «гора, которая не прощает ошибок».

«На этой горе практически каждый год происходят аварийные ситуации, которые приводят к человеческим жертвам. И это происходит как минимум 50 лет, когда были первые восхождения на эту гору — в конце 50-х годов. Думаю, что там осталось более полутора сотен человеческих жизней», — добавил он.

Что известно о Наговицыной

18 августа сестра Наговицыной Юлия Лыкова, сообщила, что альпинистка получила травму ноги во время спуска с семитысячника, ее напарник Роман Мокринский оказал коллеге первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи.

«Она двигаться не может, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа. Телефон начальника базового лагеря мне не дают, поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите!» — добавила Лыкова.

19 августа Mash сообщил, что российская альпинистка сломала ногу на пике Победы в Киргизии во время спуска 12 августа. Женщина застряла на высоте 7 тыс. метров без еды и не менее семи дней ждет помощи, отмечалось в посте.

По данным телеграм-канала, ее напарник оказал ей первую помощь и пошел в лагерь за помощью. Ее попытались спасти коллеги — альпинисты из Германии и Италии. Однако во время этого процесса итальянец получил обморожение, после чего его состояние ухудшилось и он скончался на высоте 6,9 тыс. метров.

После этого за ней прилетела группа спасателей на вертолете, но борт попал «в зону турбулентности и совершил жесткую посадку», пишет Mash. После этого была еще одна попытка, но тоже неудачная — и вновь из-за непогоды.

Телеграм-канал уточнял, что четыре года на пике Хан-Тенгри мужа Наговицыной парализовало, она оставалась с ним до прилета спасателей. Удалось спасти только ее. Через год она вернулась на вершину, чтобы установить табличку в память о супруге.

20 августа появились слухи, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов заявил РЕН ТВ, что у них нет таких данных. По его словам, спасатели доберутся до россиянки только 24-25 августа: «Сказать однозначно, что она погибла или жива, никто не может».

Он сообщил, что из лагеря на высоте 4 тыс. метров добраться до Наговицыной, которая застряла на высоте 7,2 тыс. метров, за короткий срок невозможно.

Последнюю связь с альпинисткой Наговицыной установили два дня назад, сообщили RT в Минобороны Киргизии. Пресс-секретарь ведомства Алмаз Сарбанов заявил, что при благоприятных погодных условиях спасатели смогут добраться до Натальи на пик Победы через три дня. «Если она жива — это чудо», — добавил он.

20 августа представитель пресс-службы посольства России в Бишкеке сообщил РИА Новости, что операция по спасению Наговицыной продлится два-три дня.

«Накануне к ней выдвинулись четверо спасателей. Они вышли из той точки, где была жесткая посадка вертолета. Это на высоте примерно в 5100 метров. Им надо подняться на два километра. Это займет два-три дня минимум. А потом еще спуск раненого человека», — заявил собеседник агентства.

Что известно о пике Победы

Пик Победы — самая высокая вершина Киргизии, его высота — 7439 метров. Она расположена в горной системе Тянь-Шаня на границе с Китаем. Это один из самых сложных и опасных семитысячников на территории бывшего Советского Союза.

Первое восхождение на него было в 1938 году, тогда вершину назвали пиком 20-летия Комсомола. В 1943 году ее переименовали в пик Победы. Второе восхождение было совершено только в 1956 году. Покорение вершины считается очень сложным из-за экстремальных погодных условий и технической сложности.

«Число погибших здесь альпинистов превышает количество тех, кому удалось достичь вершины. Восточный склон горы выходит на территорию Китая, однако восхождение с этой стороны невозможно — существует только риск сорваться вниз. Основные маршруты подъема проходят через Киргизию», — писало издание URA.ru.