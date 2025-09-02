Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая с 12 августа находилась на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, скончалась. Об этом сообщили телеведущая Виктория Боня и президент республиканской Федерации альпинизма Эдуард Кубатов в своих соцсетях.

В частности, Боня опубликовала в своем телеграм-канале видео, снятое с дрона на высоте, где более трех недель находилась россиянка. На кадрах видно, что рядом с палаткой, которую женщине оставили другие альпинисты, никого нет.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2-го сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала телеведущая.

Она объяснила, что организовала запуск дрона для того, чтобы помочь спустить травмированную россиянку на землю, в случае, если бы она оказалась жива. Вместе с тем телеведущая поблагодарила Минобороны Киргизии за возможность запустить вертолет до базового лагеря на высоте 4500 метров, откуда удалось отправить дрон до Пика Победы.

Ранее Боня, которая сама занимается альпинизмом, настаивала на том, что соотечественницу можно спасти.

Курбатов, в свою очередь, сообщил, что операция по спасению российской альпинистки была остановлена по результатам осмотра ее местонахождения с помощью высотного дрона. Президент Федерации альпинизма уточнил, что в течение дня детальный визуальный осмотр с базового лагеря Южный Иныльчек был проведен дважды.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать об отсутствии признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены и нам надо признать этот печальный для всех нас факт!», — написал он.

Кубатов отметил, что киргизская сторона приложила все возможные усилия для того, чтобы провести операцию по спасению россиянки, однако достигнуть этой цели не удалось из-за «запредельной высоты, тяжелейших погодных условий, жесткой посадки вертолета и физического состояния спасателей».

«В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 м, и мы не имели права рисковать и далее жизнью спасателей‑альпинистов», — добавил он.

Президент киргизской Федерации альпинизма добавил, что все полученные видеоматериалы передадут сыну альпинистки, и выразил благодарность всем, кто принимал участие в проведении спасательных мероприятий.

«Трагедия в горах — это часть непростой альпинистской жизни, и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной! Всем мира, добра и согласия», — заключил он.

Наталья Наговицына получила перелом ноги при спуске с пика Победы 12 августа. Участники ее группы, спустившись в штурмовой лагерь, организовали пострадавшей доставку провизии, газового оборудования и теплой одежды. Однако эвакуировать ее они не смогли, отложив эту попытку на следующий день. В ходе сложных подъемов один из добровольных спасателей, итальянец по имени Лука, получил обморожение рук, а впоследствии скончался от отека мозга. Его тело было оставлено в пещере на высоте 6900 метров.

К операции по спасению Наговицыной также подключалось Министерство обороны Киргизии. Однако из-за неблагоприятных погодных условий направленный им вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на высоте значительно ниже целевой. В результате инцидента несколько членов экипажа, включая опытного спасателя Байра Батуева, получили травмы. Позже Батуев выразил мнение, что россиянка со сломанной ногой вряд ли смогла бы продержаться на семитысячной высоте больше пяти дней.

23 августа проведение спасательной операции было приостановлено на неопределенный срок в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В частном порядке было инициировано решение отправить к месту нахождения Наговициной беспилотник для оценки ее состояния. В случае обнаружения признаков жизни планировалось задействовать 25 августа вертолет с иностранными пилотами. Однако запущенный дрон с тепловизором не зафиксировал у палатки признаков жизни. После этого МЧС Киргизии официально признало альпинистку пропавшей без вести, сославшись на непреодолимые погодные условия, делающие дальнейшие поиски невозможными.