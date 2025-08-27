МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая из-за сломанной ноги не могла двигаться и с 12 августа находилась на пике Победы, без вести пропавшей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

«Да, она (Наговицина — прим. ред.) признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал представитель МЧС.

12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы. Ее напарник спустился за помощью в лагерь, пострадавшей женщине смогли обустроить палатку, доставить небольшой запас еды и воды, а также горелку.

На обратном пути ее итальянский коллега получил обморожение и погиб на высоте 6,9 тыс. метров.

К Наговициной несколько раз пытались подняться спасатели, в том числе на вертолете, но эти попытки завершились безуспешно из-за сложных погодных условий.

22-23 августа некоторые СМИ сообщили, что альпинистка погибла. В киргизском МЧС согласились с этой версией, отметив, что температура на той высоте, где находится спальный мешок Натальи, колеблется от -23 до -27, а сама женщина там уже почти две недели.

26 августа сын альпинистки обратился к главе СК, генеральному прокурору и в Министерство иностранных дел России с просьбой спасти его мать. Михаил Наговицин убежден, что его мать «до настоящего времени жива». Кроме того, он отметил, что хорошая погода ожидается в следующие два дня, после спасательную операцию уже будет не провести.

Председатель СК Александр Бастрыкин после обращения поручил оказать содействие в спасении альпинистки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращении сына Наговициной, заявила РИА Новости, что министерство и российское посольство в Киргизии «с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению» россиянки.