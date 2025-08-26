Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил в соцсети обратился к главе СК, генеральному прокурору и в Министерство иностранных дел России с просьбой спасти его мать.

Михаил опубликовал кадры с дрона и отметил, что его мать — опытный альпинист, у нее второй спортивный разряд.

«На видео, полученном мной от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил», — говорит мужчина.

По словам Михаила, он убежден, что его мать «до настоящего времени жива».

Наговицин отметил, что хорошая погода ожидается в следующие два дня, после спасательную операцию уже будет не провести.

Он призвал оказать помощь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что Наталья жива.

«В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию», — добавил мужчина.

12 августа Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы. Ее напарник спустился за помощью в лагерь (в одиночку спустить человека с такой высоты невозможно). Наговицыной смогли обустроить палатку, доставить небольшой запас еды и воды, а также горелку.

Однако на обратном пути ее итальянский коллега получил обморожение и скончался на высоте 6,9 тыс. метров.

Кроме того, спасатели пытались несколько раз подняться к россиянке, в том числе на вертолете, но эти попытки завершились безуспешно из-за сложных погодных условий.

22-23 августа некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что альпинистка погибла. В МЧС Киргизии согласились с этой версией, напомнив, что температура на той высоте, где находится спальный мешок Натальи, колеблется от -23 до -27, а сама женщина там уже почти две недели.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в свою очередь заявил, что говорить о смерти альпинистки можно лишь на основе фактов.

Киргизский альпинист Наиль Муратов рассказал ТАСС, что операцию по эвакуации Наговициной получится возобновить не ранее июля 2026 года. По его словам, сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет. Муратов уточнил, что организовать такую операцию будет непросто, потребуется привлечение значительных ресурсов.

Хан-Тенгри расположен на границе Казахстана и Киргизии, его высота с ледником составляет 7010 метров. Благодаря форме ледяной шапки, напоминающей мраморную пирамиду, эту вершину часто называют одной из самых красивых в мире. Сезон восхождений на пиках Победы и Хан-Тенгри длится в среднем чуть более месяца — с 10 июля по 15 августа.

В августе 2021 года Хан-Тенгри погиб муж Натальи Наговицыной Сергей. При восхождении на высоте 6900 метров у него произошел инсульт, после которого он не смог двигаться. Его супруга связалась со спасателями, которые по рации велели ей немедленно начинать спуск в одиночку, так как температура снизилась до -30 градусов. Наговицына отказалась и осталась рядом с мужем.