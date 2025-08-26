Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму во время спуска с пика Победы в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК 26 августа.

«Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, о чем представить оперативный доклад», — говорится в пресс-релизе.

Бастрыкин дал соответствующее поручение в связи с обращением сына Наговицыной Михаила от 25 августа. В нем он попросил главу СК, генпрокурора и МИД России помочь спасти его мать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращении сына Наговициной, заявила РИА Новости, что министерство и российское посольство в Киргизии «с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению» россиянки.

«Дипломаты, в том числе, были в контакте с родственниками»,- добавила она.

Сын Наговицыной в своем обращении выразил убеждение, что его мать «до настоящего времени жива». «На видео, полученном мной <…>, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил», — заявил мужчина.

Наговицын призвал оказать помощь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов. По словам мужчины, если таким образом удастся получить подтверждение, что его мать жива, можно отправить туда спасателей. Хорошая погода ожидается 26 и 27 августа, после чего спасательную операцию провести не получится, считает сын альпинистки.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 м над уровнем моря. Спасатели смогли доставить женщине небольшой запас еды и воды, а также горелку. Наговицыну несколько раз пытались спасти, но 23 августа спасательную операцию прекратили из-за сложных погодных условий.