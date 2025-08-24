К пику Победы, где с 12 августа находится российская альпинистка Наталья Наговицына, 25 августа отправят дрон, чтобы выяснить ситуацию. Об этом заявила член Федерации альпинизма России, главред портала Mountain.ru Анна Пиунова.

22 августа Пиунова на своей страница в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что запланированный на сегодня вылет вертолета к Наговицыной, которая находится на высоте 7 тыс. метров, отменяется.

Она добавила, что очередную попытку они попробуют осуществить 25 августа, так как 23-24-го будет нелетная погода.

«Следующий вылет запланирован на 25 августа. Ребята, работающие на горе, завтра [23 августа] будут искать тело итальянского альпиниста», — заявила Пиунова.

Также альпинистка заявила, что выступает в поддержку спасателей, которых пользователи соцсетей раскритиковали из-за отказа подниматься к Наговицыной.

На сайте Mountain.ru Пиунова сообщила, что 25 августа обещают ясный день и это будет «последний шанс», когда можно будет попытаться добраться до застрявшей на горе альпинистки.

«Спасатели попробуют сделать еще один облет дроном, и если Наталья Наговицына жива, будет предпринята попытка снять ее еврокоптером МЧС Киргизии с итальянским пилотом. <…> Шансов, что спустя почти две недели Наталья все еще жива, практически нет, но организаторы спасработ решили ей его дать», — добавила она.

Также Пиунова рассказала, что во время облета 25 августа пилоты поищут следы двух иранских альпинистов, который в последний раз видели 12 августа на высоте примерно 7,3 тыс. м во время спуска с пика Победы.

UPD: РЕН ТВ пишет, что еврокоптер уже в лагере и готов завтра вылететь к месту, где находится Наговицына. Речь идет об Airbus Helicopters H125, который принадлежит МЧС Киргизии. Им будет управлять итальянский пилот, потому что в республике отсутствуют специалисты с допуском на высоту 7000 метров, уточняет телеканал. При этом РЕН ТВ подчеркивает, что эвакуировать тело Наговицыной не планируется — ее будут пытаться спускать на еврокоптере только в том случае, если она жива.

24 августа председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил ТАСС, что спасатели сворачивают лагерь и не будут подниматься к месту, где находится Наговицына, потому что сезон восхождения на пик Победы уже закончился.

«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению. По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время. Сейчас спасать там уже некого, только доставать», — сказал Яковенко.

По его словам, следующий сезон восхождения на гору начнется в конце июня 2026 года.

«Раньше этого срока никто уже туда не пойдет, лагерь также в ближайшее время уберут, если еще не убрали. Там лежит много людей, начиная с 1960-х годов. И ни у кого не было мыслей ранее идти туда, чтобы доставать тела, хотя они должны быть у себя на родине в земле», — добавил он.

12 августа Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы. Ее напарник спустился за помощью в лагерь (в одиночку спустить человека с такой высоты невозможно). Наговицыной смогли обустроить палатку, доставить небольшой запас еды и воды, а также горелку.

Однако на обратном пути ее итальянский коллега получил обморожение и скончался на высоте 6,9 тыс. метров.

Пик Победы является самой высокой точкой горного хребта Тянь-Шань и наивысшим пиком Киргизии, его высота составляет 7439 метров. Он считается самым сложным и опасным для восхождения семитысячником на территории бывшего Советского Союза.

Кроме того, спасатели пытались несколько раз подняться к Наговицыной, в том числе на вертолете, но эти попытки завершились безуспешно из-за сложных погодных условий.

22-23 августа некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что россиянка погибла. В МЧС Киргизии согласились с этой версией, напомнив, что температура на той высоте, где находится спальный мешок Натальи, колеблется от -23 до -27, а сама женщина там уже почти две недели.

При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что говорить о смерти альпинистки можно лишь на основе фактов: «Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?».