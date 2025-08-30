Российская альпинистка Наталья Наговицина могла прожить на пике Победы в Киргизии около пяти дней, заявил в разговоре с ТАСС спасатель Баир Батуев. Он получил травму позвоночника в результате падения вертолета при неудачной попытке эвакуации Наговициной, которая состоялась 16 августа.

Батуев напомнил, что коллеги Наговициной передали ей альпинистский газ. Кроме того, Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд ночевали с ней в одной палатке и, вероятно, могли «набить ей снега».

«Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация. Тот же Лука, когда начал спускаться, обморозил руку, у него начался отек мозга. Причем у него все скоротечно произошло», — сказал спасатель.

Вместе с тем он отметил, что Наговицина была достаточно опытной, но физической выносливости для подъема на пик Победы ей «явно не хватало».

«У Натальи Наговициной был второй разряд [по альпинизму]. У нее был определенный опыт, она и на [вершины высотой 5 тыс. м] ходила. Но помимо такого опыта нужны еще и физические кондиции. Насколько я знаю, Наташа медленно ходит. Та группа <…>, они очень медленно шли все», — пояснил Батуев.

Он выразил мнение, что Киргизии нужно менять систему организации восхождений на пик Победы, поскольку это «один из самых сложных вершин». Спасатель напомнил, что ранее туда допускали людей не ниже уровня кандидата в мастера спорта.

Председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что у Натальи Наговициной был шанс на спасение. По его словам, он однажды сломал лодыжку, находясь на высоте 4 тыс. м, но решил продолжить спуск.

«Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль. Дошел до высоты, с которой меня эвакуировали вертолетом», — поделился альпинист.

Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с горы 12 августа. Группа альпинистов из штурмового лагеря доставила ей продукты питания, газовое оборудование и необходимое снаряжение, но эвакуировать пострадавшую не смогли. Кроме того, во время возвращения спасательной группы погиб один из альпинистов.

Также попытки долететь до Наговициной предпринимало Минобороны Киргизии. Однако вертолет ведомства был вынужден совершить аварийную посадку, не достигнув местонахождения Наговициной. Несколько членов экипажа получили тяжелые травмы.

23 августа спасательную операцию приостановили на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий, в тот же день МЧС Киргизии присвоило российской альпинистке статус пропавшей без вести.

27 августа Комитет национальной безопасности сообщил об отсутствии признаков жизни у Наговицыной. Такой вывод был сделан на основании записей, полученных с дронов. Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что спуск тела Наговициной осложняется экстремальными техническими трудностями и большими затратами. Помимо этого, сезон восхождений на этой горе завершен.

29 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что МЧС России и Киргизии синхронизируют действия вокруг ситуации с Наговициной.