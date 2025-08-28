Спуск тела погибшей российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы сопряжен с экстремальными техническими трудностями и требует затрат в сотни тысяч долларов, что ставит под сомнение возможность проведения такой операции. Такое мнение телеканалу RT озвучил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

«Будут ее пытаться спускать вниз или нет, я не знаю. За всю историю с этой вершины не было случаев, чтобы кого-то вытащили не на своих ногах. Ни живого, ни мертвого», — сказал он.

Эксперт отметил, что на склонах пика Победы остались тела многих альпинистов со всего мира — по оценкам, там находятся от 30 до 50 погибших. В настоящее время сезон восхождений на этой горе завершен, добавил Пятницин.

Как полагает вице-президент ФАР, трагедии можно было избежать при официальном оформлении восхождения через Федерацию. Специалисты не допустили бы Наговицину к подъему из-за недостаточного опыта, что подтверждается отказом трех профессиональных гидов сопровождать женщину. Вероятно, поэтому она отправилась на восхождение как частный турист.

По словам Пятницина, накануне к пику Победы на еврокоптере прибыла группа итальянских спасателей для эвакуации своего погибшего соотечественника. Однако к Наговициной они не полетели, вероятно, из-за резкого ухудшения погоды.

Вице-президент ФАР добавил, что ничто не мешало спасателям вернуться после улучшения условий. При этом он отметил, что вертолет может взять на борт только одного человека, поэтому эвакуировать обоих — и погибшего итальянского альпиниста, и Наговицину — за один рейс невозможно.

Российская альпинистка Наталья Наговицина находится на пике Победы уже более двух недель после того, как 12 августа при спуске с горы получила перелом ноги.

В первые дни группа альпинистов из штурмового лагеря предприняла попытку оказать женщине помощь, доставив ей продукты питания, газовое оборудование и необходимое снаряжение, однако эвакуировать пострадавшую не представилось возможным. Кроме того, во время возвращения спасательной группы у одного из альпинистов произошло резкое ухудшение состояния здоровья, приведшее к летальному исходу.

Минобороны Киргизии также организовало спасательную операцию с задействованием военного вертолета, но воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку, не достигнув местонахождения альпинистки. В результате происшествия несколько членов экипажа получили тяжелые травмы, у одного из них был зафиксирован компрессионный перелом позвоночника.

Спасательная операция была приостановлена 23 августа на неопределенный срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. В тот же день МЧС Киргизии официально присвоило российской альпинистке статус пропавшей без вести. Примечательно, что ранее в ведомстве высказывали предположение о ее гибели, однако в МВД республики эту информацию не подтвердили.

Спустя четыре дня, 27 августа, когда Наговицина провела на высоте уже 15 дней, Комитет национальной безопасности Киргизии на основании анализа видеозаписи, полученной с беспилотников, сообщил об отсутствии признаков жизни у альпинистки.

Сейчас на пике Победы установился зимний погодный режим, характеризующийся температурами до минус 30-40 градусов и шквалистым ветром. Согласно оценкам альпинистского сообщества, следующая возможность достижения вершины появится не ранее следующего летнего сезона.