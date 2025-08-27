На спасательную операцию российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы могут потратить порядка $100 тыс., рассказал «Аргументам и фактам» спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, ранее озвученная сумма $60 тыс., вероятно, является минимальной.

Киселев объяснил сумму в $100 тыс. тем, что вылет вертолета стоит около $20 тыс. Кроме того, одно воздушное судно потерпело крушение, также были задействованы коптеры и спасатели, которые предпринимали несколько попыток восхождения на гору.

«С каждой минутой будет все дороже и дороже. Если примерно посчитать, сколько сейчас потрачено денег и усилий, если рассчитывать их на все затраты, в том числе и на повреждения вертолета, то я думаю, что это около $100 тыс.», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, собеседник «АиФ» отметил, что сезон окончен, поэтому всем компаниям, обеспечивающим путь на пик Победы, необходимо сворачивать лагеря, но они задерживаются для спасения Наговициной.

Кто покроет расходы на спасение альпинистки

Киселев пояснил, страховка, приобретенная Наговициной перед восхождением, покрывает $35 тыс. По его словам, это базовая сумма, которой обычно хватает для эвакуации. Остальную часть расходов на спасательные операции может покрыть государство, утверждает эксперт. Он напоминает, что подобные ситуации не редкость, но нельзя сказать, что они распространяются на всех пострадавших альпинистов.

«К примеру, когда из Пакистана несколько лет назад вертолетом эвакуировали российского альпиниста Александра Гукова. Тогда пакистанские летчики получили правительственные награды Российской Федерации. Все это достаточно серьезно», — отметил преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма.

МВД Киргизии проводит проверку

МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту ЧП с Наговициной, сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители дадут юридическую оценку туристической компании, через которую альпинистка осуществляла восхождение.

Ранее в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявляли, что спасатели провели аэровидеосъемку с применением тепловизора в районе, где находится альпинистка, и не увидели у нее признаков жизни.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов на своей странице в Facebook* написал, что в поисках Наговициной также были задействованы беспилотные военные самолеты — они помогали оценить ситуацию.

«На место происшествия также был отправлен военный вертолет. Но из-за плохой погоды он попал в аварию. Несмотря на все усилия спасателей, эвакуировать альпиниста с экстремальной высоты не удалось. Из-за плохих погодных условий добраться до Натальи Наговициной затруднительно», — подчеркнул он.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 м над уровнем моря. Спасатели доставили женщине небольшие запасы воды, еды и горелку. Несколько раз россиянку пытались спасти, но 23 августа спасательную операцию прекратили из-за сложных погодных условий.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена