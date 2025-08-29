МЧС России координирует свои действия с киргизской стороной по ситуации вокруг альпинистки Натальи Наговициной, которая осталась на пике Победы в Киргизии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передает ТАСС.

«Мне точно не известно, как обстоят дела с перепиской на этот счет и с контактами», — ответил Песков на вопрос, поступали ли обращения к властям по поводу отправки сотрудников российского МЧС в Киргизию.

По словам представителя Кремля, по этой теме работает и российское посольство, «и МЧС имеет свои отлаженные контакты» с Киргизией.

«Они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши киргизские друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки», — пояснил Песков.

Он также добавил, что была «получена определенная информация с дрона», которая общедоступна.

12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина при спуске с горы получила перелом ноги. В первые дни после инцидента группа альпинистов из штурмового лагеря предприняла попытку оказать ей помощь, доставив продукты питания, газовое оборудование и необходимое снаряжение, но эвакуировать пострадавшую не представилось возможным. Кроме того, во время возвращения спасательной группы погиб один из альпинистов.

Минобороны Киргизии также организовало спасательную операцию с привлечением вертолета, но воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку, не достигнув местонахождения Наговициной. В результате ЧП несколько членов экипажа получили тяжелые травмы, у одного из них был зафиксирован компрессионный перелом позвоночника.

23 августа спасательную операцию приостановили на неопределенный срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. В тот же день МЧС Киргизии присвоило российской альпинистке статус пропавшей без вести. Ранее в ведомстве высказывали предположение о гибели Наговициной, но в МВД эту информацию не подтвердили.

27 августа, когда альпинистка провела на высоте уже 15 дней, Комитет национальной безопасности Киргизии на основании анализа видеозаписи, полученной с дронов, сообщил об отсутствии признаков жизни у нее.

На следующий день, 28 августа, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что спуск тела Наговициной сопряжен с экстремальными техническими трудностями и требует затрат в сотни тысяч долларов, что ставит под сомнение возможность проведения такой операции. По его словам, на склонах пика Победы остались тела многих альпинистов со всего мира — по оценкам, там находятся от 30 до 50 погибших. В настоящее время сезон восхождений на этой горе завершен, добавил Пятницин.