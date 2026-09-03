Министерство сельского хозяйства США объявило о планах отменить так называемое «правило бездорожья» — федеральную норму, которая на протяжении 25 лет запрещала строительство дорог и вырубку леса почти на 45 млн акров национальных лесов страны. Об этом сообщает издание Grist.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, глава Минсельхоза Брук Роллинс заявила, что действующие ограничения привели к разрастанию и болезням лесов, повышающим риск пожаров, поскольку Лесная служба не могла строить дороги и вести лесное хозяйство на этих территориях. По словам властей, отмена правила должна передать больше полномочий по управлению землями штатам и местным сообществам.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте поддержал решение, назвав его шагом к более эффективному управлению федеральными землями с учетом интересов местных общин.

Однако научное сообщество ранее уже оспаривало доводы администрации. Осенью прошлого года более 30 исследователей лесных экосистем направили открытое письмо, в котором указали, что за последние три десятилетия наименьшая плотность возгораний на землях Лесной службы фиксировалась именно в дикой природе и бездорожных зонах, тогда как больше всего пожаров возникало вблизи дорог. По данным Национального межведомственного центра по борьбе с пожарами, около 85% лесных пожаров происходят по вине человека.

Больше всего территорий, подпадающих под действие правила, расположено на западе страны и на Аляске. В Монтане оно защищает около 6 млн акров федеральных земель, а в экосистеме Большого Йеллоустоуна — почти 10 млн акров.

Экологи предупреждают, что отмена нормы поставит под угрозу среду обитания лосей, оленей, форели и медведей гризли. Исполнительный директор Коалиции Большого Йеллоустоуна Скотт Кристенсен отметил, что одновременно с передачей штатам полномочий по управлению популяцией гризли федеральные власти лишают их защиты земель, которая помогла виду восстановиться после почти полного исчезновения.

Исследования показывают, что медведи стараются избегать дорог и негативно реагируют на рост их плотности. По оценкам экологов, строительство новых дорог в районе Большого Йеллоустоуна лишит гризли одного из ключевых факторов восстановления популяции — безопасной среды обитания.

Природоохранные организации также указывают, что более половины видов, находящихся под угрозой (57%), зависят от бездорожных территорий как минимум частично. Строительство дорог фрагментирует места обитания и нарушает маршруты миграции лосей и вилорогих антилоп.

Опросы показывают широкую поддержку сохранения правила: в ходе публичных консультаций прошлой осенью против его отмены высказались 99% из более чем 625 тысяч комментариев. Согласно февральскому опросу Pew, правило поддерживают 76% вероятных избирателей, а апрельский опрос Университета Монтаны выявил двухпартийную поддержку его сохранения среди жителей штата.