До конца рабочей недели в Москве сохранится тепло, но уже в выходные, 5 и 6 сентября, ожидается осенний шторм с сильным ветром и обильными осадками, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, до конца рабочей недели в столице будет сохраняться августовское тепло, около 20 градусов. Хотя это состояние уже близится к концу, отметил эксперт. В выходные природа резко изменится: суббота ознаменуется вторжением осени, которое принесет настоящий шторм.

В субботу порывы ветра могут достигать опасных 13—18 м/с. Ожидается, что на каждый квадратный метр выпадет от 23 до 28 литров дождя, что составит более одной трети месячной нормы осадков.

«В субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом! Ветер, завывая в проводах, в порывах усилится до опасных 13—18 м/с. На каждый метр площади московской земли прольется до 23—28 литров дождевой воды или более одной трети месячной нормы — в такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтом», — написал Тишковец.

Кроме того, синоптик прогнозирует понижение температуры до сентябрьских +14—17 градусов в выходные. В начале следующей недели погода полностью перейдет в осенний режим, а похолодание, связанное с северным ветром, достигнет своего пика, при этом дневные температуры не превысят +9—14, а сумерки будут характеризоваться температурой от +6 до +11.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, комментируя возможные ожидания, связанные с бабьим летом, которое ежегодно наблюдается в Москве и Подмосковье, напомнил, что в последние два года этот период ощущался продолжительнее обычного. Синоптик уточнил, что переход среднесуточной температуры в столичном регионе через отметку в +15 градусов знаменует наступление метеорологической осени. Жителям Москвы и Московской области стоит подготовиться к наступлению осенней погоды в первые выходные сентября.