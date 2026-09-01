Жителям Москвы и Московской области стоит ожидать прихода осенней погоды в первые выходные сентября. Об этом рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Во вторник, 1 сентября, наблюдалась сухая погода, а столбики термометров поднялись до +25 градусов. В последующие дни ожидаются кратковременные дожди после полудня при температуре в +19…+21, сообщил Шувалов.

По его словам, до 4 сентября будет удерживаться устойчивое давление, близкое к норме, которое в пятницу опустится до 735-737 миллиметров ртутного столба вместе с резким понижением температуры на фоне приходящего циклона.

На выходные прогнозируются затяжные дожди, а термометры днем будут показывать +15…+17 градусов, добавил Шувалов. Синоптик уточнил, что метеорологическая осень в столичном регионе наступает при устойчивом переходе среднесуточной температуры через рубеж в +15 градусов.

Комментируя ожидания, связанные с приходом бабьего лета, которое наблюдается в Москве и Подмосковье практически каждый год, Шувалов напомнил, что в последние два года этот период растягивался на продолжительный срок.

«Особенно в сентябре 2024 года, когда больше половины месяца было бабьим летом», — напомнил собеседник 360.ru.

Основными факторами, которые могут на это повлиять, он назвал характер атмосферных процессов и устойчивость антициклонального поля. «Если оно возникает, в среднем продолжительность бабьего лета может составлять около трех-четырех дней. Варьируется от отсутствия до двух третей месяца», — сказал Шувалов.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 сентября с 17:00 до 22:00 в столице ожидаются гроза, дождь и порывы ветра до 15 м/с. В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.